Известная актриса-трансгендер блеснула голой грудью в прозрачном платье

Первая транcсексуальная актриса Лаверна Кокс решила последовать примеру другой голливудской звезды и появилась на публике в прозрачном платье, засветив грудь.

Лаверна посетила премьеру фильма "Ангелы Чарли", где произвела настоящий фурор.

Лаверна Кокс Getty

Для выхода на красную дорожку Кокс выбрала прозрачное длинное платье с бархатной вставкой, которая прикрывала интимные части тела звезды. А вот сзади наряд был абсолютно прозрачным.

Лаверна Кокс Getty

Известно, что Лаверна родилась мальчиком. Сейчас актриса является активистом ЛГБТ-движения.

Лаверна Кокс Getty

Лаверна Кокс Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда Голливуда вышла в свет в украинской вышиванке.

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