Главная Новости
13 ноября • обновлено в 04:46
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Известная актриса-трансгендер блеснула голой грудью в прозрачном платье

1.3т
Читать материал на украинском

Первая транcсексуальная актриса Лаверна Кокс решила последовать примеру другой голливудской звезды и появилась на публике в прозрачном платье, засветив грудь.

Лаверна посетила премьеру фильма "Ангелы Чарли", где произвела настоящий фурор.

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Getty

Новости
Пошлая Шейк и Бэрримор в мятом платье: худшие наряды звезд на этой неделе

Для выхода на красную дорожку Кокс выбрала прозрачное длинное платье с бархатной вставкой, которая прикрывала интимные части тела звезды. А вот сзади наряд был абсолютно прозрачным.

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Getty

Известно, что Лаверна родилась мальчиком. Сейчас актриса является активистом ЛГБТ-движения.

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Getty

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда Голливуда вышла в свет в украинской вышиванке.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Фу мерзость(((((((
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения