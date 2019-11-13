Главная Новости
13 ноября • обновлено в 04:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Известная актриса-трансгендер блеснула голой грудью в прозрачном платье

1.1т
Читать материал на украинском

Первая транcсексуальная актриса Лаверна Кокс решила последовать примеру другой голливудской звезды и появилась на публике в прозрачном платье, засветив грудь.

Лаверна посетила премьеру фильма "Ангелы Чарли", где произвела настоящий фурор.

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Getty

Новости
Пошлая Шейк и Бэрримор в мятом платье: худшие наряды звезд на этой неделе

Для выхода на красную дорожку Кокс выбрала прозрачное длинное платье с бархатной вставкой, которая прикрывала интимные части тела звезды. А вот сзади наряд был абсолютно прозрачным.

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Getty

Известно, что Лаверна родилась мальчиком. Сейчас актриса является активистом ЛГБТ-движения.

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Getty

Лаверна Кокс

Лаверна Кокс

Getty

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда Голливуда вышла в свет в украинской вышиванке.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
США
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения