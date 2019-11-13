Известная актриса-трансгендер блеснула голой грудью в прозрачном платье

Первая транcсексуальная актриса Лаверна Кокс решила последовать примеру другой голливудской звезды и появилась на публике в прозрачном платье, засветив грудь.
Лаверна посетила премьеру фильма "Ангелы Чарли", где произвела настоящий фурор.
Лаверна Кокс
Getty
Для выхода на красную дорожку Кокс выбрала прозрачное длинное платье с бархатной вставкой, которая прикрывала интимные части тела звезды. А вот сзади наряд был абсолютно прозрачным.
Лаверна Кокс
Getty
Известно, что Лаверна родилась мальчиком. Сейчас актриса является активистом ЛГБТ-движения.
Лаверна Кокс
Getty
Лаверна Кокс
Getty
Как сообщал OBOZREVATEL, звезда Голливуда вышла в свет в украинской вышиванке.
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