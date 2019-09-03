"Изверги, в казарме работайте!" Седокову взбесил медперсонал в клинике

Эпатажную украинскую певицу, экс-солистку группы "ВИА Гра" Анну Седокову разозлил медперсонал в частной детской клинике Москвы.

Гневный пост о том, как она столкнулась с медсестрой, которая не испытывала никакой симпатии к детям, артистка написала на своей странице в Instagram.

"Обычно, я не пишу посты, когда я очень рассерженна, потому что, как правило, выходит излишне эмоционально, но прошло 10 часов, а я все еще зла. Вчера я была в одной из частных московских клиник. Гектора во Франции покусал комар, он расчесал ранку, она воспалилась. Дело было уже в 5 вечера, мы волновались и записались на прием к опытному специалисту", – начала она свой рассказ.

По словам Седоковой, их встретил отличный доктор, который быстро поставил диагноз и разрешил Гектору забраться к себе в шкафчик с документами. Ребенок сразу почувствовал доброту, исходящую от специалиста, и дал помазать себе ранку. А уходя из кабинета, мальчик даже мило произнес: "спасибо, доктор". Проблемы начались после того, как им сказали сдать анализ крови.

Сын Седоковой Гектор Кадр из видео

"Медсестра грубым голосом произнесла – "садите ребенка лицом от себя и зажимайте ему ноги коленками". Мой счастливый ребенок исчез сразу. У него началась паника и истерика. Не спросив ни как его зовут, ни улыбнувшись ему, она потребовала усадить его на кушетку. Мультик в телефоне не помогал, и на вопрос, есть ли игрушки, медсестра кинула в нас вялую надутую перчатку с непонятной нарисованной рожей. "Держите его" – орала медсестра", – продолжила Седокова.

Она добавила, что у мальчика кровь из пальца не шла, а ребенок жутко плакал от боли. Медсестра, в свою очередь, продолжала давить маленький палец. Через 40 секунд Седокова не выдержала и потребовала немедленно остановиться.

Анна Седокова с сыном instagram/annasedokova

"Ушла я громко и сообщила сотрудникам все, что о них думаю, что они изверги, им нужно работать в казарме, а не с детками. Внимание, вопрос. Это что вообще было? Безразличие, с которым медсестра брала кровь у Гектора, недопустимо в детских больницах. Я уже не говорю о том, что это платная клиника. Как можно работать с детьми и ненавидеть их одновременно? Или устать от них. Или просто не испытывать к ним симпатии? Ну меняй тогда профессию или в другое отделение переходи. Как можно принимать на работу людей в детское отделение платной клиники, понимая, что они не испытывают ни капли сочувствия к маленьким пациентам", – возмутилась певица.

Седокова с сыном на пляже instagram/annasedokova

В комментариях пользователи поддержали Седокову, хотя напомнили, что в российских поликлиниках и детских садиках творится то же самое.

"А в детских садиках что твориться. Половина воспитателей – садисты", "Таким нельзя работать с детьми, но, как правило, работают и жалуются на маленькую зарплату", "Согласна! Чаще всего, те, кто берут анализы у деток, очень грубые. Я понимаю, все мы устаем от плача детей, но они и не пытаются хоть как-то их подбодрить", – ответили поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, Седокова является матерью троих детей, из-за чего постоянно оказывается в центре скандалов. В апреле звезда ответила хейтерам за нападки в сети песней "Яжемать или Мама продолжает дэнсить", что подняло очередную волну возмущения.

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