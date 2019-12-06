"Изнасилование" Лободы Линдеманном вызвало скандал

Клип солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, в котором инсценировано изнасилование поп-певицы Светланы Лободы, вызвал неоднозначную реакцию россиян.

Как сообщает MK.RU, на первый план выступили поборники морали, припомнившие беды, которые принесли нацистские захватчики на русскую землю во времена Воторой мировой войны.

Светлана Лобода и Тилль Линдеманн Фото: instagram/lobodaofficial

"Сцена насилия воинственного немца над хрупкой славянской соловушкой, пусть соловушка и вольного сценического нрава, вогнала, конечно, многих в ступор. Особенно на фоне бесконечной пропагандистской трескотни о временах былой войны с Третьим Рейхом. Среди зрительских откликов присутствуют комментарии, типа "фриц потоптал русскую кровинушку" или "как Лобода могла на такое согласиться?!" – говориться в статье.

Тилль Линдеманн и Светлана Лобода Скриншот с видео

Тилль Линдеманн и Светлана Лобода Скриншот с видео

Тилль Линдеманн и Светлана Лобода Скриншот с видео

Также отмечается, что на всех ресурсах, где был размещен клип, отключена возможность комментирования работы. По словам издания, это было сделано для того, чтобы не провоцировать на развитие и без того начавшийся скандал.

Тилль Линдеманн и Светлана Лобода Скриншот с видео

Однако, справедливости ради, инсайдеры добавили, что большинство зрителей все же восприняли посыл Линдеманна адекватно, о чем свидетельствует статистика на YouTube. В настоящее время пользователи поставили под видео 139 тысяч лайков и всего 4 тысячи дизлайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, рассказала о своих отношениях с Тиллем Линдеманном.

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