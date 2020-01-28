Изможденный и похудевший: Розенбаум встревожил внешним видом. Фото

Известный российский шансонье Александр Розенбаум встревожил изможденным видом на новой фотографии.

Снимком с артистом поделился на своей странице в Instagram певец Александр Малинин.

Александр Розенбаум МК

Так, на фотографии 61-летний Малинин сфотографирован с 68-летним Александром Розенбаумом и 63-летним Олегом Митяевым.

"Динозавры", – коротко подписал фото певец.

Примечательно, что новый снимок вызвал бурную реакцию среди подписчиков артиста. Ведь личные фотографии певцов редко появляются в сети.

Однако некоторые фанаты обратили внимание на внешний вид Розенбаума. На фото артист выглядит заметно похудевшим и уставшим. В частности, один из пользователей отметил, что певец выглядит не очень.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 августа стало известно о смерти шансонье Вилли Токарева. Он скончался из-за онкологического заболевания.

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