Измены, ссоры и драки: что скрывали Джиган с Самойловой и другие с виду идеальные пары

Джиган и Оксана Самойлова, Рита Дакота и Влад Соколовский и другие красивые звездные пары выглядели по-настоящему счастливыми, а обыватели завидовали их отношениям, которые казались идеальными.

И только после распада этих союзов стало очевидным, что все было далеко не так хорошо, как казалось. OBOZREVATEL рассказывает, что скрывали знаменитые супруги за красивой картинкой.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган instagram.com/samoylovaoxana

Жизни модели Оксаны Самойловой завидовали многие. В ее Instagram можно было любоваться модной одеждой, рекламой самых дорогих курортов и образцовой семьей звезды.

Но после рождения четвертого ребенка – первого сына Самойловой и Джигана – начались главные проблемы пары. Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети. Позже выяснилось, что артист лечится в наркологической клинике.

Оксана, снявшая обручальное кольцо, объявила о разводе с Джиганом. По словам Самойловой, причиной тому послужили постоянные измены со стороны рэпера, а также его неадекватное поведение.

Дмитрий Иванов и Лолита

Дмитрий Иванов и Лолита hellomagazine.com

Пятый брак Лолиты Милявской – с Дмитрием Ивановым – казался благополучным. Свадьба, астрологический обряд объединения, медовый месяц в Париже, совместный спорт и здоровый образ жизни.

Но в начале июля 2019 года стало известно, что они разводятся. Оказалось, что Иванов скрыл прошлый союз с 65-летней дамой, якобы поил жену опасными препаратами, а также содержал на ее деньги любовницу. Лолита говорит, что брак был ошибкой, так как она думала, что мужчина – ее последний шанс. Сейчас оба строят новую личную жизнь.

Рита Дакота и Влад Соколовский

Рита Дакота и Влад Соколовский vokrug.tv

Рита Дакота и Влад Соколовский познакомились на "Фабрике звезд", они были одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса. У супругов родилась дочь Мия, они вели свой видеоблог, в котором делились счастливой семейной жизнью.

Однако в августе 2018 года певица заявила о разводе с мужем-изменщиком. Дакота опубликовала в Instagram пост, в котором призналась, что причиной такого решения стали многочисленные измены мужа. Сейчас Рита встречается с режиссером Федором Белогаем. Примечательно, что парень Риты Дакоты является давним другом Соколовского.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

Павел Прилучный и Агата Муцениеце vokrug.tv

Одна из самых красивых пар российского кино Павел Прилучный и Агата Муцениеце казалась идеальной. Счастливая семья, двое детей, роскошный дом, карьера. Но актеры признавались, что оба темпераментные, могут и ругаться, и кричать друг на друга. Более того, СМИ писали даже о том, что Прилучный якобы изменял жене и поднимал на нее руку.

В конце февраля 2020 года Павел Прилучный и Агата Муцениеце решили развестись. Прилучный сообщил в Instagram, что они с Агатой "навсегда останутся друг для друга родными людьми, однако их отношения теперь можно назвать дружескими". А по словам Агаты, супруги перестали понимать друг друга и не могли найти общий язык: "Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее звездный адвокат Сергей Жорин высказался о том, как Джиган и Оксана Самойлова, которые разводятся, поделят имущество.

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