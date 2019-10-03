"Изменилась до неузнаваемости": Седокова взбудоражила сеть резкой сменой внешности

Украинская певица Анна Седокова, которая переехала и выступает в России, взбудоражила поклонников резкой сменой имиджа. Так, артистка предстала перед поклонниками с короткой стрижкой.

Фото певица разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

Анна Седокова instagram.com/annasedokova

"Изменилась до неузнаваемости", "Не ваш цвет, не ваша прическа - старит. Вы женщина яркая, вам нужен яркий цвет", Короткая стрижка или это парик?", "Отстой полный", "С короткой стрижкой стала старше выглядеть", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новость о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!