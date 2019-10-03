"Изменилась до неузнаваемости": Седокова взбудоражила сеть резкой сменой внешности

Украинская певица Анна Седокова, которая переехала и выступает в России, взбудоражила поклонников резкой сменой имиджа. Так, артистка предстала перед поклонниками с короткой стрижкой.
Фото певица разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
Анна Седокова
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
Анна Седокова
instagram.com/annasedokova
#мужчиныговорят , что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила. Красота женщины - ее осанка, уверенность в себе и силы, которые она вложила в себя. Ну и капелька обработки.) Ей @dvelichko владеет в совершенстве. Смотрите, как меня обработал.) И много раз! Давайте вы выберете номер вашего фото фаворита, напишете цифру в комментах, а я вечером выберу методом тыка победителя и отправлю на карту 2.000₽🤘🏼
"Изменилась до неузнаваемости", "Не ваш цвет, не ваша прическа - старит. Вы женщина яркая, вам нужен яркий цвет", Короткая стрижка или это парик?", "Отстой полный", "С короткой стрижкой стала старше выглядеть", - пишут в сети.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новость о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.
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