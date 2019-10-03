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3 октября • обновлено в 11:58
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"Изменилась до неузнаваемости": Седокова взбудоражила сеть резкой сменой внешности

1.4т Читать материал на украинском

Украинская певица Анна Седокова, которая переехала и выступает в России, взбудоражила поклонников резкой сменой имиджа. Так, артистка предстала перед поклонниками с короткой стрижкой.

Фото певица разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Анна Седокова

Анна Седокова

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Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram.com/annasedokova

#мужчиныговорят , что женщина красива всегда, но особенно без макияжа и беременная, и босая у плиты. Поправят меня некоторые, но я бы поспорила. Красота женщины - ее осанка, уверенность в себе и силы, которые она вложила в себя. Ну и капелька обработки.) Ей @dvelichko владеет в совершенстве. Смотрите, как меня обработал.) И много раз! Давайте вы выберете номер вашего фото фаворита, напишете цифру в комментах, а я вечером выберу методом тыка победителя и отправлю на карту 2.000₽🤘🏼

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Изменилась до неузнаваемости", "Не ваш цвет, не ваша прическа - старит. Вы женщина яркая, вам нужен яркий цвет", Короткая стрижка или это парик?", "Отстой полный", "С короткой стрижкой стала старше выглядеть", - пишут в сети.

"Изменилась до неузнаваемости": Седокова взбудоражила сеть резкой сменой внешности
"Изменилась до неузнаваемости": Седокова взбудоражила сеть резкой сменой внешности
"Изменилась до неузнаваемости": Седокова взбудоражила сеть резкой сменой внешности
"Изменилась до неузнаваемости": Седокова взбудоражила сеть резкой сменой внешности
"Изменилась до неузнаваемости": Седокова взбудоражила сеть резкой сменой внешности
"Изменилась до неузнаваемости": Седокова взбудоражила сеть резкой сменой внешности
"Изменилась до неузнаваемости": Седокова взбудоражила сеть резкой сменой внешности

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анна Седокова взволновала поклонников новость о том, что больна крапивницей. Однако буквально через пару дней показала себя во всей красе в купальнике у бассейна, успокоив фанатов.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

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