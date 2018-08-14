"Изменила государю": в сети высмеяли тайную свадьбу Поклонской

Тайная свадьба экс-"прокурора" аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской стала поводом для шуток и мемов в сети.
Как стало известно ранее, одиозная депутат Госдумы вышла замуж за руководителя Аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Скромная свадьба якобы прошла 11-12 августа в Крыму. OBOZREVATEL собрал реакцию пользователей соцсетей на известие о замужестве "Крымской няши".
А Наташка-то Поклонская изменила государю ампиратору!!!! pic.twitter.com/h8drlh93WS— Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 13 августа 2018 г.
Особенно популярными в сети стали мемы с Поклонской и Соловьевым на фоне портрета царя Николая II, острый интерес к которому не единожды становился предметом насмешек над новоиспеченной женой.
Наталья Поклонская вышла замуж. За Ивана Соловьева.— Алексей Венедиктов (@aavst) 13 августа 2018 г.
Мои поздравления 🌹 https://t.co/VqXnpCqP5C pic.twitter.com/VztJxK0gly
Поклонская вышла замуж.— Серый Кардинал (@slevo4kin) 13 августа 2018 г.
Хочется пожелать молодожёнам, чтобы все у них было как в сказке, а именно: и умерли они в один день (желательно как можно быстрее). pic.twitter.com/mDTV749YV2
Поклонская вышла замуж. Не за Николая II - уже хорошо.— pani Walewska (@pani_walewska) 13 августа 2018 г.
"А Наташка-то Поклонская изменила государю ампиратору!", - посмеялись в Twitter.
Некоторые пользователи посчитали новость о свадьбе Поклонской "вбросом", цель которого отвлечь общество от ряда важных новостей.
Как только требуется отвлечь внимание от происходящего пиздеца - появляется Поклонская.— Константин Долгов (@dolgovstrasse) 13 августа 2018 г.
Мусольте дальше.
Напомним, по словам гостей свадьбы Поклонской и Соловьева, мероприятие якобы прошло "скромно, но со вкусом". На церемонии присутствовали только коллеги и родственники пары. Сама же Поклонская заявила, что пока не готова комментировать личную жизнь.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Наталья Поклонская угодила в скандал в России: она не явилась на заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую сама же и возглавляет. Таким образом Поклонская ответила своим коллегам, которіе ранее объявили ей бойкот.