"Изменила государю": в сети высмеяли тайную свадьбу Поклонской

Тайная свадьба экс-"прокурора" аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской стала поводом для шуток и мемов в сети.

Как стало известно ранее, одиозная депутат Госдумы вышла замуж за руководителя Аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Скромная свадьба якобы прошла 11-12 августа в Крыму. OBOZREVATEL собрал реакцию пользователей соцсетей на известие о замужестве "Крымской няши".

А Наташка-то Поклонская изменила государю ампиратору!!!! pic.twitter.com/h8drlh93WS — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 13 августа 2018 г.

Особенно популярными в сети стали мемы с Поклонской и Соловьевым на фоне портрета царя Николая II, острый интерес к которому не единожды становился предметом насмешек над новоиспеченной женой.

Поклонская вышла замуж.

Хочется пожелать молодожёнам, чтобы все у них было как в сказке, а именно: и умерли они в один день (желательно как можно быстрее). pic.twitter.com/mDTV749YV2 — Серый Кардинал (@slevo4kin) 13 августа 2018 г.

Поклонская вышла замуж. Не за Николая II - уже хорошо. — pani Walewska (@pani_walewska) 13 августа 2018 г.

"А Наташка-то Поклонская изменила государю ампиратору!", - посмеялись в Twitter.

Некоторые пользователи посчитали новость о свадьбе Поклонской "вбросом", цель которого отвлечь общество от ряда важных новостей.

Как только требуется отвлечь внимание от происходящего пиздеца - появляется Поклонская.



Мусольте дальше. — Константин Долгов (@dolgovstrasse) 13 августа 2018 г.

Напомним, по словам гостей свадьбы Поклонской и Соловьева, мероприятие якобы прошло "скромно, но со вкусом". На церемонии присутствовали только коллеги и родственники пары. Сама же Поклонская заявила, что пока не готова комментировать личную жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Наталья Поклонская угодила в скандал в России: она не явилась на заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую сама же и возглавляет. Таким образом Поклонская ответила своим коллегам, которіе ранее объявили ей бойкот.