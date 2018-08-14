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СпортLady

"Изменила государю": в сети высмеяли тайную свадьбу Поклонской

5.4тЧитать новость на украинском

Тайная свадьба экс-"прокурора" аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской стала поводом для шуток и мемов в сети.

Как стало известно ранее, одиозная депутат Госдумы вышла замуж за руководителя Аппарата Уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Скромная свадьба якобы прошла 11-12 августа в Крыму. OBOZREVATEL собрал реакцию пользователей соцсетей на известие о замужестве "Крымской няши".

Особенно популярными в сети стали мемы с Поклонской и Соловьевым на фоне портрета царя Николая II, острый интерес к которому не единожды становился предметом насмешек над новоиспеченной женой.

"А Наташка-то Поклонская изменила государю ампиратору!", - посмеялись в Twitter.

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Некоторые пользователи посчитали новость о свадьбе Поклонской "вбросом", цель которого отвлечь общество от ряда важных новостей.

Напомним, по словам гостей свадьбы Поклонской и Соловьева, мероприятие якобы прошло "скромно, но со вкусом". На церемонии присутствовали только коллеги и родственники пары. Сама же Поклонская заявила, что пока не готова комментировать личную жизнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Наталья Поклонская угодила в скандал в России: она не явилась на заседание комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов, которую сама же и возглавляет. Таким образом Поклонская ответила своим коллегам, которіе ранее объявили ей бойкот.

Персона
Наталья Поклонская
Объекты
соцсетиTwitter
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Графский Степан
Графский Степан
Стайка нищебродов от зависти и бессильной злобы, прикалывается над миллионерами)))
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Матвеев Сергей
Матвеев Сергей
Графский Степан, Натаха, це ти?
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