Избитую в Турции Кирилюк затравили из-за "вранья": девушка могла спровоцировать драку

В сети разгорелись споры из-за избиения украинской модели Дарьи Кирилюк на курорте в Турции. Так, многие пользователи назвали враньем ее заявление о драке с охраной пляжа Момо. Также появилась информация, что пострадавшие могли сами спровоцировать драку – якобы они были пьяны и бросались льдом в посетителей бара на пляже.

Более того, на Instagram-странице одного из турецких изданий появилось видео, где Кирилюк якобы бьет ее парень, с которым она вместе отдыхала (смотрите ролик в конце новости).

"Модель Дарья Кирилюк заявила, что ее избили на пляже Момо, куда она отправилась в Чешме. После этого объявления в социальные сети попало видео с тогго пляжа, снятое камерами наблюдения. Источники заявили: Дарья Кирилюк была избита своим парнем. Эта проблема не имеет ничего общего с пляжем Момо", – указали под роликом.

Дарью Кирилюк обвинили во лжи Instagram Snobmagazin

На кадрах видно, что девушку бьет один парень, а не группа охранников. Возле них нет других людей, при этом Кирилюк заявляла, что охрана избила также ее троих подруг. Однако не показаны лица героев видео. Следовательно, на нем могут быть изображены другие люди.

В комментариях под постом Дарьи Кирилюк также развернулись дискуссии. Многие подписчики поддержали девушку, однако большое количество людей остро ее осудили. Модель уличили во лжи – комментаторы убеждены, что таким образом она привлекает к себе внимание.

"Я турецкая женщина и путешествую по всему миру. Я никогда не видела такого рода насилие в Турции в барах, на дискотеках и в ночных клубах. Очень грубо использовать фразу "страна-де*ьмо". Это может быть то же самое в любой другой стране. Если тебе не нравится – не приезжай. Никто не приглашает тебя в Турцию. Спросите себя, почему так случилось", – отметили в комментариях.

Instagram Дарьи Кирилюк

По мнению других, Кирилюк и ее компания могли сами спровоцировать охранников.

"Я живу в Турции уже 5 лет, и все работники турецких ресторанов очень вежливые, и никогда бы такого не сделали! Вы кидались льдом и были пьяны, вас попросили перестать, но вы не послушали. Началась драка, и не известно кто там тебя ударил. У тебя там только маленькая ранка над глазом, и кровь, которую ты растерла по всему лицу", – отреагировали пользователи сети.

Instagram Дарьи Кирилюк

Также некоторые отметили, что подобные инциденты на указанной локации не могли произойти, но даже если это и случилось – то модель не должна была рассказывать об этом в социальных сетях, представляя только мнение одной стороны.

"Вы не имеете права портить страну таким образом, просто обмениваясь событием в одностороннем порядке и охарактеризовав им всю Турцию. Вы должны указать, что происходило до и после события. Абсолютно все виды насилия недопустимы, но почему все описано в одностороннем формате, или есть какая-то другая сторона? В противном случае вы не можете ждать справедливости", – обратились комментаторы к модели.

Instagram Дарьи Кирилюк

"Я живу в Турции 6 лет, и много раз мы ездили в Чешме на каникулы. Никогда я не видела такого, очень безопасно. Возможно, это вы допустили какие-то ошибки? А пляж Момо – особое место, здесь невозможно попасть в неприятности", – добавили другие.

Instagram Дарьи Кириленко

Сама же Дарья Кирилюк ответила хейтерам, заявив, что администрация пляжа Момо, где ее избили, пока отказалась предоставить записи с камер видеонаблюдения.

"Позор вам, лжецы! Мы хотим, чтобы записи с камеры были предоставлены сегодня! То, что пляжный клуб Moмо не хочет отдавать их, означает, что им есть что скрывать от людей. И они виноваты! Я люблю Турцию и это прекрасная страна, но очень грустно, что подобное может произойти в 21-м веке!" – отметила Кирилюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, на турецком курорте Чешме охрана пляжа избила известную украинскую модель Дарью Кирилюк, вместе с ней также пострадали ее друзья и парень. Читайте подробности о том, кто такая Дарья Кирилюк.