Избитая в Турции модель Кирилюк рассказала об обидчике и панических атаках: новые подробности

Украинская модель Дарья Кирилюк, которую избили в Турции, поделилась новыми подробностями инцидента. По словам девушки, ее избил пожилой мужчина.

Кирилюк настаивает на версии, что она пострадала от рук охранников местного пляжного клуба "Момо", хотя свидетели рассказывали о том, что девушка стала жертвой агрессии своего бойфренда. На личной странице в Instagram она рассказала, что ее обидчику было около 60 лет, он ударил ее в лицо и повалил на землю. Модель отметила, что она на некоторое время потеряла сознание.

"31 июля я, мой бойфренд и группа наших друзей выходили из пляжного клуба в 22:30. Я увидела, что друг из нашей компании разговаривает с охранникам пляжа "Момо", после чего его ударили по лицу. Мой парень пытался разнять драку, через минуту на нас налетело 10 охранников клуба и начали бить всю компанию, включая девушек. Я кричала со слова "don’t touch my boyfriend", когда ко мне подлетел охранник пожилого возраста – около 60 лет – и ударил меня по лицу. Я упала на пол и на какое-то время отключилась", – поделилась Кирилюк.

Кирилюк рассказала подробности об избиении Instagram Дарьи Кирилюк

Она добавила, что очнулась, когда ее пытались усадить на заднее сидение автомобиля и увезти. Охранник якобы силой открыл дверь в машине и еще раз ударил Дарью. После этого у нее якобы случился приступ паники.

"Следующее что я помню, когда уже садилась в авто на заднее сидение и тот же охранник открывает дверь спереди и снова меня бьет по лицу, после чего удаляется. Мы уехали на виллу, у меня случается паническая атака, после того как в зеркале машины я увидела свое окровавленное лицо. Мой парень и его водитель пытались меня успокоить. Я много плакала и кричала. После того, как я пришла в чувства, я попросила своего бойфренда отвезти меня в больницу. Нас проверил врач и дал справки. Потом мы отправились в полицейский участок и написали заявление – были там до 5 утра", – подытожила Дарья Кирилюк.

Читайте обо всех версиях избиения украинской модели Дарьи Кирилюк в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, на турецком курорте Чешме охрана пляжа избила известную украинскую модель Дарью Кирилюк, вместе с ней также пострадали ее друзья. Инцидент спровоцировал скандал в сети – многие пользователи не поверили Дарье. Читайте также на OBOZREVATEL, что известно о пострадавшей на турецком пляже модели Кирилюк.