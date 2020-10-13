Избитая любовница Тарзана вслед за ним попала в больницу: девушка перестала видеть
Муж Наташи Королевой Сергей Глушко публично признался в измене, в сети развернулся скандал
Его избранницей стала молодая актриса Анастасия Шульженко, они встречались более 1,5 года
Во время конфликта с Шульженко Тарзан толкнул ее, девушка упала и ударилась головой
Любовница российского стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), актриса Анастасия Шульженко, с которой он изменял своей супруге Наташе Королевой, попала в больницу.
На личной странице в Insragram девушка опубликовала снимок из больничной палаты. Также она отметила, что осложнения возникли из-за потасовки с Тарзаном. Ранее он ее толкнул, девушка упала и ударилась головой, после чего "ее глаза перестали видеть".
"Что случилось-то случилось! Я никогда не думала, что люди описывая любовь, как "удар" , как "напасть", могут иметь ввиду физическое насилие. За что я так тяжело сейчас расплачиваюсь?! За 1,5 года счастья? Как может мужчина, сильный, нежный, вдруг превратиться в человека, третирующего тебя, в преследующего тебя гонителя? В борьбе за свое доброе имя я потеряла все здоровье: нервы на пределе, после падения глаза совсем не видят, ведь и так были проблемы. Врачи говорят: что же вы хотели после сотрясения мозга?" – поделилась актриса.
Также Шульженко пожаловалась на то, что после скандала Глушко и Королева начали глумиться над ней. Она добавила, что в больнице находится уже не первый день.
"Мне бесконечно жаль, что из моей жизни сделали балаган. У меня не осталось ничего личного, все на потребу публике, все оболгано и извращено. Господин Глушко и госпожа Порывай глумятся, выкладывают нелепые видео, а я который день на больничной койке. Мало того, что пока жена не видела и не знала, так я была для него и любимой, и желанной, а потом все вылилось в дешевый фарс: пришли, напоили, овладели..." – указала любовница Тарзана.
"Я бы поняла касательно, если бы это была разовая встреча. Ну простила мужа, твой выбор. Но это длилось долгое время, и теперь все знают. Зачем идти напролом, клеветать, упрекать в каких-то кражах. Побойтесь Бога! Так нельзя. Неужели сами не боитесь быть уличенными, беззастенчиво вовлекая в свои грязные игры", – подытожила Шульженко.
Отметим, ранее стало известно, что после громкого скандала с изменой Тарзан попал в реанимацию. Инцидент якобы произошел по причине нервного срыва, который случился после записи его интервью с Ксенией Собчак.
Как сообщал OBOZREVATEL:
28-летняя российская актриса Анастасия Шульженко заявила, что у нее были интимные отношения с Сергеем Глушко (Тарзаном). Также она отметила, что после признания ей начала угрожать супруга артиста и обвинять в краже.
Позже девушка заверила, что ждет ребенка от Тарзана. Однако в эфире шоу "На самом деле" она сделала публичный тест на беременность, который показал отрицательный результат.
Сам Сергей Глушко признался в измене супруге и объяснил, что его "соблазнили" и "ввели в неадекватное состояние" с помощью "набора всяких веществ".