Избитая любовница Тарзана вслед за ним попала в больницу: девушка перестала видеть

Любовница российского стриптизера Сергея Глушко (Тарзана), актриса Анастасия Шульженко, с которой он изменял своей супруге Наташе Королевой, попала в больницу.

На личной странице в Insragram девушка опубликовала снимок из больничной палаты. Также она отметила, что осложнения возникли из-за потасовки с Тарзаном. Ранее он ее толкнул, девушка упала и ударилась головой, после чего "ее глаза перестали видеть".

"Что случилось-то случилось! Я никогда не думала, что люди описывая любовь, как "удар" , как "напасть", могут иметь ввиду физическое насилие. За что я так тяжело сейчас расплачиваюсь?! За 1,5 года счастья? Как может мужчина, сильный, нежный, вдруг превратиться в человека, третирующего тебя, в преследующего тебя гонителя? В борьбе за свое доброе имя я потеряла все здоровье: нервы на пределе, после падения глаза совсем не видят, ведь и так были проблемы. Врачи говорят: что же вы хотели после сотрясения мозга?" – поделилась актриса.

Также Шульженко пожаловалась на то, что после скандала Глушко и Королева начали глумиться над ней. Она добавила, что в больнице находится уже не первый день.

"Мне бесконечно жаль, что из моей жизни сделали балаган. У меня не осталось ничего личного, все на потребу публике, все оболгано и извращено. Господин Глушко и госпожа Порывай глумятся, выкладывают нелепые видео, а я который день на больничной койке. Мало того, что пока жена не видела и не знала, так я была для него и любимой, и желанной, а потом все вылилось в дешевый фарс: пришли, напоили, овладели..." – указала любовница Тарзана.

"Я бы поняла касательно, если бы это была разовая встреча. Ну простила мужа, твой выбор. Но это длилось долгое время, и теперь все знают. Зачем идти напролом, клеветать, упрекать в каких-то кражах. Побойтесь Бога! Так нельзя. Неужели сами не боитесь быть уличенными, беззастенчиво вовлекая в свои грязные игры", – подытожила Шульженко.

Отметим, ранее стало известно, что после громкого скандала с изменой Тарзан попал в реанимацию. Инцидент якобы произошел по причине нервного срыва, который случился после записи его интервью с Ксенией Собчак.

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