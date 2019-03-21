Избили и ограбили: в Москве напали на звезду сериала "Универ"

Актера сериала "Универ" Владимира Лаврова избили и ограбили в Москве. Инцидент произошел в квартире артиста.

Полиции удалось быстро задержать нападавших. Об этом сообщает издание "СтарХит".

Дни24

"В квартиру Лаврова ворвались двое неизвестных крупного телосложения. Присутствие хозяина совершенно не смутило злоумышленников: они накинулись на него и жестоко избили. Кроме того, воры забрали с собой ценные вещи артиста. Сотрудникам правоохранительных органов не составило труда вычислить их по характерному номеру Лады Приоры", — пишет издание.

Lenta.ru

Артист отделался лишь синяками и ссадинами.

"Грабители забрали у пострадавшего два айфона, один из них последней модели, двое наручных часов, банковские карты, золотые сережки и кулон с ангелом. Общий ущерб оценен в полмиллиона рублей", — сообщили в полиции.

Как ранее писал OBOZREVATEL, на украинскую певицу Злату Огневич рядом с ее домом напал неизвестный мужчина. От нападающего ее защитил водитель. Вместе они вызвали полицию, которая также подоспела на помощь.

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