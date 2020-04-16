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16 апреля • обновлено в 21:48
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Избила малолетнюю дочь: Вера Воронкова попала в скандал

3.6т
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Заслуженная артистка России Вера Воронкова избила свою 13-летнюю дочь. По словам ребенка, артистка была в состоянии алкогольного опьянения.

Конфликт произошел из-за того, что девочка спрятала алкоголь от матери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Избила малолетнюю дочь: заслуженная артистка РФ попала в скандал

После конфликта девочка позвонила старшему брату Ивану и отправилась в травмпункт. Дочери Воронковой диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и живота. Сейчас в деле разбирается полиция.

Избила малолетнюю дочь: заслуженная артистка РФ попала в скандал

Вера Воронкова является заслуженной артисткой России, многим актриса известна благодаря ролям в картинах "Мама не горюй-2", "Каменская", "Год культуры", "Утомленные солнцем-2".

Как ране писал OBOZREVATEL, дочь популярной украинской певицы Оли Поляковой Маша опубликовала фото, на котором показала побои на лице, и нарвалась на критику в сети.

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Автор
Мария Дидык
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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