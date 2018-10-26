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''Избавилась от отца и пляшет на радостях'': Волочкову затравили за танец в доме престарелых

1.3тЧитать материал на украинском

Известная российская балерина Анастасия Волочкова неприятно удивила поклонников танцем в пансионате для пожилых людей, куда сдала своего отца-инвалида.

Балерина опубликовала соответствующее видео на своей странице в Instagram.

Импровизированное выступление Волочкова устроила для персонала учреждения.

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На видео звезда пляшет под баян, в то время как ей с восхищением аплодируют сотрудники пансионата.

"Устраивая папу в пансионат... в Питере, я переживала.. А меня встретили с песнями и баяном. А ведь мой папа играл на баяне потрясающе, когда был здоров до инсульта... До слез такие моменты… Спасибо директорам, врачам, поварам, сиделкам... за такое добро к моему отцу", – подписала ролик звезда.

Однако поклонникам артистки крайне не понравилось такое ее поведение. Волочкову осудили за то, что сдала отца в специальное учреждение, а не оставила жить у себя, да еще и станцевала "на радостях".

''Избавилась от отца и пляшет на радостях'': Волочкову затравили за танец в доме престарелых

''Избавилась от отца и пляшет на радостях'': Волочкову затравили за танец в доме престарелых

''Избавилась от отца и пляшет на радостях'': Волочкову затравили за танец в доме престарелых
''Избавилась от отца и пляшет на радостях'': Волочкову затравили за танец в доме престарелых
''Избавилась от отца и пляшет на радостях'': Волочкову затравили за танец в доме престарелых
''Избавилась от отца и пляшет на радостях'': Волочкову затравили за танец в доме престарелых
''Избавилась от отца и пляшет на радостях'': Волочкову затравили за танец в доме престарелых
''Избавилась от отца и пляшет на радостях'': Волочкову затравили за танец в доме престарелых
''Избавилась от отца и пляшет на радостях'': Волочкову затравили за танец в доме престарелых
''Избавилась от отца и пляшет на радостях'': Волочкову затравили за танец в доме престарелых
''Избавилась от отца и пляшет на радостях'': Волочкову затравили за танец в доме престарелых

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анастасию Волочкову резко раскритиковали из-за ее танца.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
РоссияСанкт-Петербург
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Попова Ольга
Попова Ольга
КАКОЕ УБОГОЕ АМЕБА СВИНЬЯ РУЦКАЯ
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