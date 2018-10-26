''Избавилась от отца и пляшет на радостях'': Волочкову затравили за танец в доме престарелых

Известная российская балерина Анастасия Волочкова неприятно удивила поклонников танцем в пансионате для пожилых людей, куда сдала своего отца-инвалида.
Балерина опубликовала соответствующее видео на своей странице в Instagram.
Импровизированное выступление Волочкова устроила для персонала учреждения.
На видео звезда пляшет под баян, в то время как ей с восхищением аплодируют сотрудники пансионата.
"Устраивая папу в пансионат... в Питере, я переживала.. А меня встретили с песнями и баяном. А ведь мой папа играл на баяне потрясающе, когда был здоров до инсульта... До слез такие моменты… Спасибо директорам, врачам, поварам, сиделкам... за такое добро к моему отцу", – подписала ролик звезда.
Однако поклонникам артистки крайне не понравилось такое ее поведение. Волочкову осудили за то, что сдала отца в специальное учреждение, а не оставила жить у себя, да еще и станцевала "на радостях".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Анастасию Волочкову резко раскритиковали из-за ее танца.