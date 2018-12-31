МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Люди

''Избавь нас от войн!'' Пугачева сделала неожиданное заявление в канун Нового года

1.7тЧитать материал на украинском

Легенда российской эстрады, певица Алла Пугачева поздравила своих поклонников с Новым годом и попросила у Деда Мороза мира.

Соответствующее послание она опубликовала на своей странице в Instagram, переделав слова песни Аркадия Островского "Пусть всегда будет солнце".

"С наступающим Новым Годом! Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мир", – отметила Пугачева.

Новости
Купались в чем мать родила: всплыл пикантный момент о Пугачевой и Леонтьеве

Поклонников тронуло поздравление легенды российской эстрады. Ее поддержали в желании мирного неба над головой.

''Избавь нас от войн!'' Пугачева сделала неожиданное заявление в канун Нового года
''Избавь нас от войн!'' Пугачева сделала неожиданное заявление в канун Нового года

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин отправил новогодние поздравления мировым лидерам, но обошел стороной Украину и Грузию.

Читайте все новости по теме "Новый год" на OBOZREVATEL.

Тема
Новый год
Персона
Алла Пугачева
Место
Россия
Тег
Новый год-2019
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
0
Смешно
2
Интересно
0
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги