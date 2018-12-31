''Избавь нас от войн!'' Пугачева сделала неожиданное заявление в канун Нового года

Легенда российской эстрады, певица Алла Пугачева поздравила своих поклонников с Новым годом и попросила у Деда Мороза мира.

Соответствующее послание она опубликовала на своей странице в Instagram, переделав слова песни Аркадия Островского "Пусть всегда будет солнце".

"С наступающим Новым Годом! Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций. Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мир", – отметила Пугачева.

Поклонников тронуло поздравление легенды российской эстрады. Ее поддержали в желании мирного неба над головой.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин отправил новогодние поздравления мировым лидерам, но обошел стороной Украину и Грузию.