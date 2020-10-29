Из-за травмы головы скончалась 'живая Русалочка' и 'Мисс Америка' Леанза Корнетт

49-летняя "Мисс Америка-1993" Леанза Корнетт скончалась в больнице Джэксонвилла в штате Флорида.

По предварительной информации, она была госпитализирована после серьезной травмы головы, которую получила около трех недель назад, пишет издание People.

На данный момент точная причина и обстоятельства смерти не сообщаются. Как сообщили в организации "Мисс Америка", Леанза была яркой и красивой, а ее смех – заразительным.

"Мы знаем, что она так много значила для многих. Мы опустошены этой внезапной потерей в нашей семье Мисс Америка, и мы глубоко сожалеем ее семье и близким друзьям о их потере. На данный момент у нас нет дополнительной информации, и мы просим вас уважать ее семью в это трудное время", – написали в организации.

Также по неофициальной информации известно, что Корнетт умерла после того, как была госпитализирована из-за травмы головы, которая требовала экстренной операции. За несколько дней до этого модель была помещена в интенсивную терапию в отделение ухода.

Отметим, Леанза стала первой королевой красоты, посвятившей свою работу в качестве "Мисс Америки" проблеме профилактики СПИДа.

Кроме того, в 1991 году Корнетт стала первой актрисой, сыгравшей "живую" героиню диснеевского мультфильма "Русалочка" Ариэль – в постановке "Путешествие Русалочки" от Walt Disney World Resort. Также она сыграла небольшую роль в сериале "Район Мелроуз" и была ведущей нескольких телешоу.

Корнетт была замужем за телеведущим Марком Стейнсом в период с 1995 по 2013 год. У нее осталось двое сыновей – 16-летний Эйвери и 18-летний Кай.

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