Из-за сына Жванецкого случилась путаница

Из-за информации об инциденте с сыном сатирика Михаила Жванецкого Дмитрием случилась путаница.

Жене музыканта Филиппа Гинзбурга Анне пришлось давать разъяснения на странице в соцсети Вконтакте.

Ранее Mash сообщил, что Дмитрия Жванецкого с его другом Филиппом Гинзбургом избили в Москве возле ресторана.

"Жванецкому поранили лицо, у друга — гематомы головы и перелом носа", - сообщил Mash.

Музыканту Филиппу Гинзбургу и его жене Анне стали звонить СМИ за комментариями.

Однако, по словам Анны Гинзбург, ее муж Филипп ни в какие такие истории не попадал и даже не знаком с Дмитрием Жванецким.

"Спасибо за ваше беспокойство, но дело в том, что Фил мало того, что прямо сейчас в студии в Питере готовит к выпуску новый сингл, так он ещё и не знаком с Дмитрием", - написала она.

Филу Гинзбургу (настоящее имя — Филипп Борисович Гинзбург (Писарев)) 43 года. Он музыкант и композитор.

А Дмитрию Жванецкому 15 августа 2019 года исполнилось 24 года.

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