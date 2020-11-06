Из-за смерти Жванецкого в Одессе объявили траур

Власти Одессы объявили траур из-за смерти известного сатирика Михаила Жванецкого, который сам родом из этого города и был его почетным гражданином.

Соответствующее распоряжение подписал мэр Геннадий Труханов, сообщается на сайте горсовета. В субботу в память об артисте будут приспущены флаги с траурными лентами на зданиях всех госучреждений.

"В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почетного гражданина Одессы, Народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днем траура. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов", – сказано в сообщении.

Напомним, что известный российский комик украинского происхождения Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 86-м году жизни. Причиной смерти писателя-сатирика могли стать болезнь и возраст.

Пока неизвестно, где и когда состоятся похороны, однако публичной церемонии прощания проводить не будут.

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