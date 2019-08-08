Из-за Маркл? В поведении принца Гарри заметили резкие перемены

Поведение 34-летнего принца Гарри резко изменилось после его женитьбы на Меган Маркл. Так, мужчина стал сдержаннее и осторожнее.
Кроме того, он стал более раскованным после рождения своего первенца, пишет Express.
"Герцог стал выглядеть более раскованно, много улыбается. Когда он с Меган,старается оберегать ее. Часто ступает немного впереди своей жены, как бы указывая ей дорогу. Принц проявляет инициативу и сейчас выглядит как настоящая кинозвезда", — говорит автор книги "Принц Гарри: Тайная история" Дункан Ларкомбл.
Помимо поведения, изменились и жизненные приоритеты внука Елизаветы II.
"Мы видим,что принц обеспокоен проблемами экологии. Он стал больше путешествовать, встречаться с людьми, искать пути помощи тем, кто в ней нуждается. Об этом свидетельствует его недавнее решение завести всего двоих детей, чтобы иметь больше времени на социальные проекты", — сообщает издание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
6 мая 2019 года у принца Гарри и Меган Маркл родился сын. Принц сразу прокомментировал событие.
Ребенок стал седьмым в очереди британских престолонаследников и получила титул лорда Сассекского.
Старший брат Гарри, принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон поздравили новоиспеченных родителей Гарри и Меган и остроумно "подкололи" их.
Спустя два месяца после родов, 6 июля Меган и Гарри крестили сына. Церемония проходила в закрытом порядке.
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