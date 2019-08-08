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Из-за Маркл? В поведении принца Гарри заметили резкие перемены

1.7т Читать материал на украинском

Поведение 34-летнего принца Гарри резко изменилось после его женитьбы на Меган Маркл. Так, мужчина стал сдержаннее и осторожнее.

Кроме того, он стал более раскованным после рождения своего первенца, пишет Express.

Из-за Маркл? В поведении принца Гарри заметили резкие перемены
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"Герцог стал выглядеть более раскованно, много улыбается. Когда он с Меган,старается оберегать ее. Часто ступает немного впереди своей жены, как бы указывая ей дорогу. Принц проявляет инициативу и сейчас выглядит как настоящая кинозвезда", — говорит автор книги "Принц Гарри: Тайная история" Дункан Ларкомбл.

Помимо поведения, изменились и жизненные приоритеты внука Елизаветы II.

"Мы видим,что принц обеспокоен проблемами экологии. Он стал больше путешествовать, встречаться с людьми, искать пути помощи тем, кто в ней нуждается. Об этом свидетельствует его недавнее решение завести всего двоих детей, чтобы иметь больше времени на социальные проекты", — сообщает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Принц Гарри Меган Маркл
Место
Великобритания
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