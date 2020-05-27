Из-за чего на самом деле поссорились Маркл и Миддлтон: неожиданная причина

Анна Михно Люди 13:47, 27.05.2020

Западные СМИ сообщают, что причиной конфликта между Меган Маркл и Кейт Миддлтон, который произошел еще в 2018 году перед свадьбой Меган с принцем Гарри, стали колготки.

Об этом пишет издание Daily Mail.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл
cosmo.ru

Так, сообщается, что герцогини поссорились из-за нарядов маленьких подружек невесты. В частности, Миддлтон хотела следовать протоколу и утверждала, что подружки невесты, в том числе и принцесса Шарлотта, должны носить колготки. Однако Маркл категорически была против.

"На свадебной репетиции произошел инцидент. Был жаркий день, и, видимо, был спор о том, должны ли подружки невесты носить колготки или нет. Кейт, которая следует протоколу, считала, что должны. Меган не хотела, чтобы они это делали", – говорит инсайдер.

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри
Hello!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кейт Миддлтон в ярости из-за решения Меган Маркл и принца Гарри уйти из королевской семьи.

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