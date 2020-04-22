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23 апреля • обновлено в 00:21
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Из-за больной коронавирусом Бабкиной пострадали люди

2.1т
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Российская певица Надежда Бабкина, которая проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, заразила личного водителя и его семью коронавирусом.

Об этом сообщил ее коллега по шоу на Первом канале Александр Васильев, пишет "СтарХит".

Заразилась вся семья: из-за больной коронавирусом Бабкиной пострадали люди

Сам Васильем тоже переболел коронавирусом. Он легко перенес болезнь. Мужчина не уверен, что заразился именно от Бабкиной, поскольку в тот период контактировал со многими знакомыми. Однако такую вероятность ведущий не исключает.

"У остальных ведущих "Модного приговора" симптомов нет. Эвелина Хромченко чувствует себя хорошо, а вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь", — рассказал Васильев.
Заразилась вся семья: из-за больной коронавирусом Бабкиной пострадали люди

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько стоит лечения Надежды Бабкиной в частной клинике.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Надежда Бабкина
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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