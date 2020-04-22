Заразилась вся семья: из-за больной коронавирусом Бабкиной пострадали люди

Российская певица Надежда Бабкина, которая проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, заразила личного водителя и его семью коронавирусом.

Об этом сообщил ее коллега по шоу на Первом канале Александр Васильев, пишет "СтарХит".

Сам Васильем тоже переболел коронавирусом. Он легко перенес болезнь. Мужчина не уверен, что заразился именно от Бабкиной, поскольку в тот период контактировал со многими знакомыми. Однако такую вероятность ведущий не исключает.

"У остальных ведущих "Модного приговора" симптомов нет. Эвелина Хромченко чувствует себя хорошо, а вот у водителя Надежды Бабкиной, его жены и сына обнаружили эту болезнь", — рассказал Васильев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, сколько стоит лечения Надежды Бабкиной в частной клинике.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал