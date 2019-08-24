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Из-за алкоголя: знаменитый российский актер загремел в реанимацию

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Народный артист России, художественный руководитель Московского драматического театра имени Ермоловой Олег Меньшиков попал в реанимацию.

Актер находится в одной из ведомственных клиник, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, актеру стало плохо после употребления алкоголя.

Меньшикову экстренно потребовалась помощь, его доставили в больницу. Представители артиста пока никак не прокомментировали произошедшее.

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Олег Меньшиков

Олег Меньшиков

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Отметим, Меньшиков – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер.

Известен зрителям по ролям в таких фильмах, как "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Легенда №17", "Гоголь" и многим другим.

Ранее поклонники артиста отмечали, что он выглядит очень уставшим и подозревали, что он серьезно заболел.

Как ранее писал OBOZREVATEL, легендарный певец, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн отменил концерты из-за болезни. На официальной странице музыканта в Facebook сообщается, что речь идет о мероприятиях, запланированных в рамках гастрольного тура No More Tours 2.

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Место
Россия
Теги
шоу-бизнес актер Новости России
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