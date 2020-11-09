Из "Супер Топ-модель по-украински" вылетела одна из фавориток проекта

Четвертый выпуск реалити "Супер Топ-модель по-украински" закончился неожиданным решением экспертов: проект Нового канала покинула одна из фавориток – Даша Майстренко.

Именно она набрала наибольшее количество голосов во время зрительского голосования за участниц Суперсезона. Но это не помогло девушке достойно справиться с испытаниями, сообщила OBOZREVATEL пресс-служба канала.

Даша Майстренко. Пресс-служба Нового канала

"У меня сложилось впечатление, будто кто-то ее выключил. Каждый раз, глядя на фотографии Даши, я вижу одно и то же лицо. Безусловно, фантастически красивое лицо. Но я не вижу, чтобы она горела и показывала фантастические результаты. Даже Ира Ротар, которая на голову ниже по модельным достижениям, работает на проекте круче, чем Даша", – отметила эксперт реалити СТМПУ Соня Плакидюк.

Так, Майстренко не смогла показать хорошую работу ни на одном из испытаний недели: была абсолютно безэмоциональной на дефиле против использования натурального меха, не отыграла настроение вечеринки на фотосессии с бокалом и не смогла сосредоточиться на танцевальной связке во время работы с MONATIK’ом. И хотя сама Даша признала, что в Суперсезоне у нее действительно нет рвения к победе, с ее уходом был категорически не согласен эксперт Сергей Никитюк.

Даша Майстренко и MONATIK. Пресс-служба Нового канала

"Не понимаю, как мы можем попрощаться с Дашей, и при этом остаться, например, с Аминой Досымбаевой или Софи Беридзе. Не вижу у этих девушек вообще никаких перспектив", – отметил эксперт модельного реалити Нового канала.

Так или иначе, выбор сделан. Борьбу за победу в Суперсезоне проекта продолжают десять участниц: Арина Любителева, Марго Верховцева, Саша Литвин, Ира Мойсак, Саша Кугат, Ира Ротар, Софи Беридзе, Амина Досымбаева, Таня Брык, Вика Рогальчук.

Как сообщалOBOZREVATEL, в предыдущем, третьем выпуске "Супер Топ-модель по-украински", проект покинула Анастасия Панова. Девушка получила травму – она сломала палец на ноге.