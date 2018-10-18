''Из СССР выходить еще очень долго'': украинский режиссер объяснил войну на Донбассе

Причиной конфликтов и войны на Донбассе украинский режиссер Сергей Лозница считает тот факт, что люди на постсоветском пространстве продолжают жить со шлейфом Советского Союза, от которого избавляться будут еще довольно долго.

Советское наследие не изжито и активно преследует людей - отметил в интервью "Украинской правде" режиссер художественной картины "Донбасс", которая поборется в 2019 году за премию "Оскар" в США.

Сергей Лозница Фото: life.pravda.com.ua

"Основная причина в том, что мы еще продолжаем жить со шлейфом Советского Союза. Несмотря на то, что поменяли паспорта, люди остались все теми же советскими гражданами. И мы будем еще очень долго избавляться от этого шлейфа. Из этого выходить еще очень долго", - отметил он.

Однако причина случившегося на Донбассе, по мнению Лозницы, не одна, их - целая совокупность.

"Задумайтесь об истории СССР – сколько пролитой крови, убитых людей, скелетов в шкафу – в каждом поколении? Я, например, не очень хорошо знаю историю своей семьи дальше второго поколения. И таких, как я, очень много. Мы были вырваны из культурного контекста, и теперь не знаем, что с этим делать", - заметил режиссер.

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"В СССР одна часть страны была убийцами или вертухаями, а другая – убиваемыми или заключенными. И когда пал сталинский режим, всех отпустили, но бывшие заключенные не пришли к своим мучителям и не предъявили им ничего. Абсолютно. А без какой-либо рефлексии нельзя двигаться дальше и развиваться. К примеру, данные опросов в России показывают, что среди населения растет положительное отношение к Сталину. Это советское наследие, которое нас преследует, до сих пор не изжито", - добавил Лозница.

Напомним, картина Сергея Лозницы "Донбасс" поборется за "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Тем временем в сети доступен к просмотру официальный трейлер.

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