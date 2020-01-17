Из окна внука Михалкова выпала модель: Пунтус пришла в себя и рассказала, что произошло в тот день

Российская модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, пришла в себя и дала показания следователям.
Как передает Telegram-канал Baza, Пунтус подтвердила слова Бакова о том, что в момент происшествия парень спал и ничего не видел.
Никита Михалков с внуком Андреем Баковым
Факты
По словам модели, дома у внука Михалкова она часто сидела на подоконнике. В тот вечер Пунтус выпила и, как обычно, села на подоконник.
Однако, как пишет издание, Ксения не смогла удержать равновесие и упала вниз, где и нашли модель.
Ксения Пунтус
КП
Как передает СтарХит, причиной дезориентации Пунтус могли стать препараты, которые девушка, видимо, принимала для похудения – их следователи нашли при обыске квартиры.
"В списке противопоказаний – прием алкоголя. На его фоне велика вероятность возникновения галлюцинаций", – цитирует источник издание.
Ксения Пунтус
Spletnik
Напомним, несколько дней назад Ксению обнаружил дворник. Он рассказал, что услышал хрипы и плач, а когда подошел ближе, то увидел девушку в джинсах и футболке. Ксению Пунтус госпитализировали с многочисленными травмами в Боткинскую больницу.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выглядит внук Никиты Михалкова Андрей Баков, из окна квартиры которого выпала Ксения Пунтус.
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