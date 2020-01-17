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17 января • обновлено в 10:04
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Из окна внука Михалкова выпала модель: Пунтус пришла в себя и рассказала, что произошло в тот день

5.1т
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Российская модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, пришла в себя и дала показания следователям.

Как передает Telegram-канал Baza, Пунтус подтвердила слова Бакова о том, что в момент происшествия парень спал и ничего не видел.

Никита Михалков с внуком Андреем Баковым

Никита Михалков с внуком Андреем Баковым

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По словам модели, дома у внука Михалкова она часто сидела на подоконнике. В тот вечер Пунтус выпила и, как обычно, села на подоконник.

Однако, как пишет издание, Ксения не смогла удержать равновесие и упала вниз, где и нашли модель.

Ксения Пунтус

Ксения Пунтус

КП

Как передает СтарХит, причиной дезориентации Пунтус могли стать препараты, которые девушка, видимо, принимала для похудения – их следователи нашли при обыске квартиры.

"В списке противопоказаний – прием алкоголя. На его фоне велика вероятность возникновения галлюцинаций", – цитирует источник издание.

Ксения Пунтус

Ксения Пунтус

Spletnik

Напомним, несколько дней назад Ксению обнаружил дворник. Он рассказал, что услышал хрипы и плач, а когда подошел ближе, то увидел девушку в джинсах и футболке. Ксению Пунтус госпитализировали с многочисленными травмами в Боткинскую больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выглядит внук Никиты Михалкова Андрей Баков, из окна квартиры которого выпала Ксения Пунтус.

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Автор
Анна Михно
Персона
Никита Михалков
Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Страшко п и п е ц,ну теперь у не ни работы ни парня ни здоровья а во всем виновато это любимая вещь москаликов спиртное)так что можно поздравить внучка избавился от алкашки вернее она сама избавила его от себя)
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Какое страхоп...здище!
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