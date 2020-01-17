Из окна внука Михалкова выпала модель: Пунтус пришла в себя и рассказала, что произошло в тот день

Российская модель Ксения Пунтус, которая выпала из окна квартиры внука Никиты Михалкова Андрея Бакова, пришла в себя и дала показания следователям.

Как передает Telegram-канал Baza, Пунтус подтвердила слова Бакова о том, что в момент происшествия парень спал и ничего не видел.

Никита Михалков с внуком Андреем Баковым Факты

По словам модели, дома у внука Михалкова она часто сидела на подоконнике. В тот вечер Пунтус выпила и, как обычно, села на подоконник.

Однако, как пишет издание, Ксения не смогла удержать равновесие и упала вниз, где и нашли модель.

Ксения Пунтус КП

Как передает СтарХит, причиной дезориентации Пунтус могли стать препараты, которые девушка, видимо, принимала для похудения – их следователи нашли при обыске квартиры.

"В списке противопоказаний – прием алкоголя. На его фоне велика вероятность возникновения галлюцинаций", – цитирует источник издание.

Ксения Пунтус Spletnik

Напомним, несколько дней назад Ксению обнаружил дворник. Он рассказал, что услышал хрипы и плач, а когда подошел ближе, то увидел девушку в джинсах и футболке. Ксению Пунтус госпитализировали с многочисленными травмами в Боткинскую больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выглядит внук Никиты Михалкова Андрей Баков, из окна квартиры которого выпала Ксения Пунтус.

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