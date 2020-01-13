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13 января • обновлено в 19:14
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Из окна внука Михалкова выпала модель: как выглядит 20-летний парень и что о нем известно

3.6т
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В Москве из окна квартиры внука российского режиссера Никиты Михалкова Андрея Бакова, расположенной на третьем этаже, выпала известная модель и актриса Ксения Пунтус.

Сейчас 21-летняя девушка находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Известно, что в момент, когда в квартиру пришла полиция, Баков спал и о происшествии узнал от правоохранителей. Как выглядит внук Михалкова и что о нем известно, — расскажет OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Никита Михалков с внуком Андреем Баковым

Никита Михалков с внуком Андреем Баковым

Фото: fakty.ua

Андрея Бакова

Андрея Бакова

Фото: instagram/anikiti4na

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Андрею Бакову20 лет, он родился в 2000 году в семье старшей дочери режиссера Никиты Михалкова, актрисы и телеведущей Анны Михалковойи бизнесмена Альберта Бакова. У юноши есть младший брат и сестра. В школьные годы Андрей увлекался хоккеем, любил читать книги Джерома Сэлинджера и Виктора Пелевина.

Анна Михалкова с сыновьями

Анна Михалкова с сыновьями

Фото: teleprogramma.pro

По стопам звездных родственников Андрей не пошел — в настоящий момент он учится в МГУ на экономическом факультете. А вот его младший брат учится на режиссерском факультете ВГИКа. Отметим, что о личной жизни Бакова до инцидента с 21-летней Ксенией ничего не было известно.

Андрей Баков и его брат Сергей

Андрей Баков и его брат Сергей

Андрей Баков и Ксения Пунтус

Андрей Баков и Ксения Пунтус

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в жуткую аварию под Санкт-Петербургом. Как выглядит и что о нем известно, — читайте здесь.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Никита Михалков
Место
Россия
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
это соль
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Плохо в роль входила на диванчике?
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