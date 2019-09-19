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19 сентября • обновлено в 08:57
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Из группы "Центр": умер известный российский музыкант

2.3т Читать материал на украинском

Скончался бывший барабанщик группы "Центр" Александр Васильев.

Об этом сообщил музыкант Гарик Сукачев на своей странице в Facebook. Причина смерти не сообщается.

Из группы "Центр": умер известный российский музыкант
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"Приносим соболезнования всем, кто был с ним знаком..." — написал музыкант.

Смерть Васильева также подтвердила его бывшая жена Джоанна Стингрей.

"С тяжелым сердцем и большой грустью я должна сообщить о кончине Саши Васильева, моего второго мужа и отца моей дочери", — сообщила она.

Музыкальная группа "Центр" была образована в конце 1970-х годов. Александр Васильев присоединился к ее составу в 1980-х. Позже он женился на американской певице Джоанне Стингрей. У пары родилась дочь Мэдисон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в 90-летнем возрасте ушел из жизни заслуженный и народный артист РСФСР Юрий Колычев.

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