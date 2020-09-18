Ивлееву укусила муха цеце на съемках "Орла и Решки"

Российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву во время съемок программы "Орел и Решка" в Африке укусила муха цеце.

Такой информацией артистка поделилась в личном Telegram-канале. По словам Ивлеевой, после укуса мухи у нее началась аллергия, все начало покрываться волдырями.

"Меня в задницу укусила муха цеце, бл*ть. У меня пошла то ли аллергия, то ли сыпь по всему телу и все страшно начало чесаться. Все у меня – ноги, руки, шея – начало покрываться волдырями. Организм отреагировал таким образом. Слава богу, были таблеточки", – рассказала она.

Ивлееву укусила муха цеце. Instagram Анастасии Ивлеевой

Ивлеева также добавила, что после инцидента приняла антигистаминные средства, и сыпь стала уменьшаться. Она уточнила, что сопровождавший группу гид сказал, что укус этого вида не опасен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на российскую блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву завели дело за незаконную рекламу алкоголя.