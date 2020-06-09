Ивлеева села за руль в нетрезвом состоянии: блогершу разыскивают правоохранители
Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева села за руль в нетрезвом виде и теперь ее разыскивают сотрудники ГИБДД.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, звезда выпила шампанского в честь 17 миллионов подписчиков в Instagram и устроила салют в центре Москвы, чем поделилась с поклонниками в своих сторис. После торжества Ивлеева, как ни в чем не бывало, села за руль (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что своим фанатам Анастасия признавалась, что выпила "всего глоток".
"Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой..." – рассказывала Ивлеева.
К слову, ролики Ивлеевой привлекли внимание московских правоохранителей. Ориентировки на машину блогерши разослали по постам ГАИ.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы на Смоленской площади. Водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер от полученных травм спустя несколько часов после ДТП.