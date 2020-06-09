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9 июня • обновлено в 13:37
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Ивлеева села за руль в нетрезвом состоянии: блогершу разыскивают правоохранители

3.1т
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Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева села за руль в нетрезвом виде и теперь ее разыскивают сотрудники ГИБДД.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По словам инсайдеров, звезда выпила шампанского в честь 17 миллионов подписчиков в Instagram и устроила салют в центре Москвы, чем поделилась с поклонниками в своих сторис. После торжества Ивлеева, как ни в чем не бывало, села за руль (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева

Фото: instagram/_agentgirl_

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева

Фото: instagram/_agentgirl_

Отмечается, что своим фанатам Анастасия признавалась, что выпила "всего глоток".

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева

Фото: instagram/_agentgirl_

"Господа, буквально один глоток сделала за салютик, за победу, и поехала домой..." – рассказывала Ивлеева.

К слову, ролики Ивлеевой привлекли внимание московских правоохранителей. Ориентировки на машину блогерши разослали по постам ГАИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский актер Михаил Ефремов устроил аварию в центре Москвы на Смоленской площади. Водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер от полученных травм спустя несколько часов после ДТП.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Анастасия Ивлеева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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