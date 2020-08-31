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Ивлеева поразила сеть пикантным фото в купальнике

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
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Настя Ивлеева поразила сеть пикантными фото в купальнике

Настя Ивлеева поразила сеть снимком в купальнике.

Российская блогерша, ведущая программы "Орел и Решка" Анастасия Ивлеева поделилась с поклонниками снимком в откровенном черном купальнике.

Фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда призналась, что сама никогда бы не выложила такой кадр в соцсеть, но сделала это из-за спора с TikTok-блогершой Диной Саевой (снимок смотрите ниже).

"Я человек скромный, поэтому фото подобного характера публикую редко, для меня это полное 18+", – отметила Ивлеева под публикацией, но впоследствии удалила эти слова и написала, что оставит это фото на странице.

Ивлеева показала фигуру в купальнике

Ивлеева показала фигуру в купальнике Instagram Насти Ивлеевои

Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка звезды. Они засыпали блогершу комплиментами.

"Шикарная фигура", "Безумно красивая", "Какая же ты невероятная", "Богиня", "Ты идеальная", – написали в комментариях.

Поклонники засыпали Настю комплиментами

Поклонники засыпали Настю комплиментами Instagram Насти Ивлеевои

Ивлеева поразила сеть своей фигурой

Ивлеева поразила сеть своей фигурой Instagram Насти Ивлеевои

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, сколько платят Ивлеевой за съемки одной программы "Орел и Решка".

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звезды в бикинишоу-бизнесАнастасия Ивлеева
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