Ивлеева поразила сеть пикантным фото в купальнике

Российская блогерша, ведущая программы "Орел и Решка" Анастасия Ивлеева поделилась с поклонниками снимком в откровенном черном купальнике.

Фото знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram. Звезда призналась, что сама никогда бы не выложила такой кадр в соцсеть, но сделала это из-за спора с TikTok-блогершой Диной Саевой (снимок смотрите ниже).

"Я человек скромный, поэтому фото подобного характера публикую редко, для меня это полное 18+", – отметила Ивлеева под публикацией, но впоследствии удалила эти слова и написала, что оставит это фото на странице.

Ивлеева показала фигуру в купальнике Instagram Насти Ивлеевои

Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка звезды. Они засыпали блогершу комплиментами.

"Шикарная фигура", "Безумно красивая", "Какая же ты невероятная", "Богиня", "Ты идеальная", – написали в комментариях.

Поклонники засыпали Настю комплиментами Instagram Насти Ивлеевои

Ивлеева поразила сеть своей фигурой Instagram Насти Ивлеевои

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, сколько платят Ивлеевой за съемки одной программы "Орел и Решка".

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