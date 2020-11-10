Ивлеева получила сотни штрафов на крупную сумму: названа причина

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева получила 142 штрафа, десятки из них – за несколько последних дней.

Так, за ее новым Lamborghini Aventador числится именно столько нарушений и часть из них еще не оплачены, пишет "Lenta.ru".

Согласно отчету сайта "Автокод", за три месяца владения авто Ивлеева собрала 142 штрафа на общую сумму в 164,5 тысячи рублей.

Анастасия Ивлеева получила 142 штрафа Lenta.ru

Кроме того, 23 из них до сих пор не оплачены. Неоплаченная сумма, 17,5 тысячи рублей, накопилась всего за пять дней – с 2 по 6 ноября.

В основном все нарушения связаны с превышением скорости. Иногда Ивлеева получала по четыре-пять штрафов за день.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о семейной жизни с 26-летним музыкантом Элджеем.