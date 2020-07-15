Ивлеева показала квартиру своей мамы и разозлила сеть

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева показала небольшую квартиру в селе Разметелево Ленинградской области, где живет ее мама и брат.

Обзор "родного гнезда" звезда опубликовала на Youtube во влоге "Бандитский Петербург" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Блогерша рассказала, что в квартире ее родных вообще нет места, потому что жилье небольшое и с узкими коридорами. Когда пользователи увидели, что ее мама моется в ванной с плохо работающим водонагревателем, а в помещении не мешало бы сделать ремонт, то возмутились, почему телеведущая не поможет близким с жилищным вопросам.

Ванная в квартире мамы Ивлеевои Скриншот видео

Кухня в квартире мамы Ивлеевои Скриншот видео

"Элджею значит часы за 9 млн рублей (3,5 млн гривен. – Ред.), а родной маме не может купить нормальный водонагреватель", "Ивлеева показала свое истинное лицо. Противно и гадко", "Мама хорошая в Настюхи – простая, спокойная и с достоинством", – написали в комментариях.

Скриншот комментариев в Youtube

Скриншот комментариев в Youtube

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ивлеева села за руль в нетрезвом виде и ее разыскивали сотрудники ГАИ.