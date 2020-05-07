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7 мая • обновлено в 18:52
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Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в сети ажиотаж

1.3т
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Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева показала, как выглядела пять лет назад до того, как стала популярной.

Соответствующие снимки артистка опубликовала на своей странице в Instagram. Ивлеева отметила, что тогда она еще была "упитанной петербурженкой" с темными волосами, которая бегала по вакансиям в Москве, ища работу. Но уже с огромными амбициями (чтобы просмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

Анастасия Ивлеева до и после популярности

Анастасия Ивлеева до и после популярности

Фото: instagram/_agentgirl_

"Пять лет прошло с момента, как я переехала в Москву... Карантин – дело такое, от скуки можно и фотоальбомы разобрать. Ребята, признаться, я вообще не понимаю, куда так стремительно убежали эти годы. Где они? Я же вот только-только, будучи упитанной петербурженкой с темными волосами, бегала по московским ресторанам, устраиваясь на вакансию – хостес. Я неслась по волнам своих достижений и в меру амбиций... И теперь, за 5 лет, я многого достигла. Факт! И вот сейчас мне 29 лет и я понимаю, что могу и хочу еще больше", – написала Ивлеева.

Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в сети ажиотаж

Фото: instagram/_agentgirl_

Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в сети ажиотаж

Фото: instagram/_agentgirl_

Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в сети ажиотаж

Фото: instagram/_agentgirl_

Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в сети ажиотаж

Фото: instagram/_agentgirl_

Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в сети ажиотаж

Фото: instagram/_agentgirl_

Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в сети ажиотаж

Фото: instagram/_agentgirl_

Поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Многие написали, что Ивлеева "очень изменились". Другие же засыпали девушку комплиментами.

Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в сети ажиотаж
Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в сети ажиотаж
Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в сети ажиотаж
Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в сети ажиотаж
Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в сети ажиотаж
Ивлеева показала, как выглядела до популярности: в сети ажиотаж

Ранее OBOZREVATEL поделился самыми откровенными фото Анастасии Ивлеевой.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Анастасия Ивлеева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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