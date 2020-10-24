Ивлеева поделилась подробностями личной жизни с Элджеем

Российская блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева рассказала о семейной жизни с 26-летним музыкантом Элджеем (Алексей Узенюк).

Отвечая на вопросы поклонников в соцсетях, звезда призналась, что во время продолжительной разлуки она не ревнует супруга, потому что полностью доверяет ему.

"Наши отношения начались в тот момент, когда я была на "Решке". Мы привыкли к разлуке. Для нас это нормально. Вообще не ограничиваем друг друга. Нет такого, мол, туда не ходи, с тем не общайся. Но нет такого, что парень идет куда-то и девок клеит. У нас доверие. Если ты человека любишь, доверяешь ему, все легко дается", – сообщила артистка.

Анастасия Ивлеева рассказала о семейной жизни с Элджеем.

Кроме того, Ивлеева также затронула тему взаимоотношений с бывшими парнями. По словам звезды, с экс-бойфрендами она не поддерживает дружеские отношения.

"Ни с кем из своих бывших молодых людей я не общаюсь. Может, если проходит много лет, это нормально. Но вот не понимаю такого: неделю назад вы трах*лись, а теперь решили остаться друзьями? Бывшие действуют только в собственных интересах. Вряд ли бывший или бывшая через две недели после расставания будет вам помогать советом", – заявила Ивлеева.

Стоит отметить, что Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году. Пара сыграла тихую свадьбу, а поклонники узнали о браке только лишь спустя пару месяцев. Звезда официально взяла фамилию мужа и стала по паспорту Анастасией Узенюк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ивлеева засветила пышные формы в откровенном купальнике.