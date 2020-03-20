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20 марта • обновлено в 12:38
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Ивлеева отличилась безумным поступком с половым органом животного. Видео

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Российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева взяла в рот бычий пенис в эфире своего шоу Agentshow Land.

Так, соответствующее видео было опубликовано на официальном YouTube-канале звезды. Отметим, что она вместе с гостьей, певицей Еленой Темниковой приняла участие в одной из рубрик программы – "Трогательный рот". По ее условиям, участники должны угадать предмет на ощупь. Если им не удается этого сделать, они должны поместить его в рот на десять секунд (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева

Скриншот с видео

Елена Темникова и Анастасия Ивлеева

Елена Темникова и Анастасия Ивлеева

Скриншот с видео

Среди предметов, которые не угадала Ивлеева, оказался бычий пенис. Она предположила, что перед ней жир, свиная или куриная кожа, но не смогла дать правильный ответ. Поэтому ей пришлось выполнить "наказание".

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева

Скриншот с видео

"Почему, когда все видят какое-то д*рьмо решают, что я его ела? Я беру в рот 10 секунд. Считай, Лена", – сказала Анастасия.

Анастасия Ивлеева

Анастасия Ивлеева

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Ивлеева в рамках шоу "Comment Out" нарисовала пенис на щеке ведущего и комика Александра Гудкова.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Анастасия Ивлеева
Место
Россия
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