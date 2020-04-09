Ивлеева и Крид вылили на себя ведро с майонезом и шпротами в прямом эфире

Кристина Долматова Люди 18:21, 9.04.2020 Обновлено: 03:25, 10.04.2020

Блогерша Анастасия Ивлеева и российский рэпер Егор Крид вылили на себя ведро с майонезом, шпротами и кишками в прямом эфире.

Так, они провели совместную трансляцию в социальной сети Instagram, в ходе которой должны были отвечать на вопросы. Того, кто ошибался наибольшее количество раз, ждало необычное наказание – опрокинуть на себя ведро со смесью (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Анастасия Ивлеева и Егор Крид
Скриншот с видео

Отметим, что проигравшей оказалась Ивлеева. Однако Егор, как настоящий джентльмен, предложил ей выполнить действие вдвоем. Звезды переместились в душ и показали, как поливают себя странным содержимым.

Анастасия Ивлеева и Егор Крид
Скриншот с видео

"Это какая-то дичь!" – эмоционально высказался Крид.

Анастасия Ивлеева и Егор Крид
Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Ивлеева и солист российской группы Little Big Илья Прусикин избили себя в прямом эфире.

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