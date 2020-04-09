Главная Новости
10 апреля • обновлено в 02:05
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Ивлеева и Крид вылили на себя ведро с майонезом и шпротами в прямом эфире

3.1т
Читать материал на украинском

Блогерша Анастасия Ивлеева и российский рэпер Егор Крид вылили на себя ведро с майонезом, шпротами и кишками в прямом эфире.

Так, они провели совместную трансляцию в социальной сети Instagram, в ходе которой должны были отвечать на вопросы. Того, кто ошибался наибольшее количество раз, ждало необычное наказание – опрокинуть на себя ведро со смесью (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Анастасия Ивлеева и Егор Крид

Анастасия Ивлеева и Егор Крид

Скриншот с видео

Отметим, что проигравшей оказалась Ивлеева. Однако Егор, как настоящий джентльмен, предложил ей выполнить действие вдвоем. Звезды переместились в душ и показали, как поливают себя странным содержимым.

Анастасия Ивлеева и Егор Крид

Анастасия Ивлеева и Егор Крид

Скриншот с видео

"Это какая-то дичь!" – эмоционально высказался Крид.

Анастасия Ивлеева и Егор Крид

Анастасия Ивлеева и Егор Крид

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасия Ивлеева и солист российской группы Little Big Илья Прусикин избили себя в прямом эфире.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Егор Крид Анастасия Ивлеева
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
22
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 1892.

    Вылечились: 45. Умерли: 57.

  • В мире заболели более 1,59 миллиона человек, погибли – более 95 тысяч.

  • Аваков предположил, что Украина начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно к лету.

  • В Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях рассматривают возможность введения комендантского часа. В Черновицкой области на ближайшие выходные ввели особый режим.

  • Врач подметила оптимистичную деталь в борьбе с коронавирусом и заявила о позитивной тенденции.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги