Ивлеева и Галкин выпили водки и высмеяли РПЦ в прямом эфире

Российская блогерша Анастасия Ивлеева и юморист Максим Галкин выпили водки и высмеяли РПЦ в прямом эфире.

Так, они провели совместную трансляцию в Instagram, в которой обсудили проведение крестного хода против коронавируса и освящение России с вертолета митрополитами (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Анастасия Ивлеева и Максим Галкин Скриншот с видео

"Как я отношусь к тому, что у нас страну освящают с вертолета? Я думаю, что это продуктивная история. Ведь это больший охват, большее покрытие. Но меня вот удивил крестный ход, на котором было достаточно много народу для борьбы с коронавирусом", – иронично сказал Галкин. На что Ивлеева добавила, что, про крестный ход не знала. Однако, по ее мнению, если Россию продолжат освящать с вертолета, то вирус точно пройдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее блогерша Анастасия Ивлеева и солист российской группы Little Big Илья Прусикин избили себя в прямом эфире.

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