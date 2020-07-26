Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом: мама ведущей в группе риска

Российские артисты, ведущая Настя Ивлеева и ее муж, певец Элджей (Алексей Узенюк) заболели на COVID-19.

Об этом она написали на своих официальных страницах в Instagram. Ивлеева также отметила, что в настоящее время с ними проживала ее мама – она в группе риска и ждет результатов теста.

"Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!" – сообщила Ивлеева.

У Ивлеевой подтвердился коронавирус Instagram Насти Ивлеевой

Она также пообещала фанатам рассказывать о том, как протекает заболевание.

"Подробности нашей болезни, симптомы, как поняли и так далее я расскажу чуть позже", – отметила она.

В свою очередь, Элджей с юмором отнесся к своему диагнозу. Он написал, что если у него есть "корона" (имея в виду коронавирус), значит он – король.

Элджей подтвердил, что у него коронавирус Instagram Элджея

"А если я король, значит у нас с вами есть будущее", – пошути он.

У Элджея диагностировали коронавирус Instagram Элджея

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ивлеева села за руль в нетрезвом виде и ее разыскивали сотрудники ГАИ. Также блогерша разозлила своих фанатов тем, что показала, в каких условиях живет ее мама.