Ивлеева, Ефремов, Дудь – наркоманы: Дана Борисова оскандалилась заявлением

Российская телеведущая Дана Борисова, которая длительное время лечилась от наркомании, назвала имена якобы наркозависимых представителей шоу-бизнеса РФ.

Так, по ее словам, запрещенные вещества употребляют практически все известные личности. Среди них она назвала блогершу Настю Ивлееву и ее мужа, певца Элджея, журналиста Юрия Дудя и других. Об этом шла речь в разговоре с политиком Виталием Милоновым для его YouTube-шоу (видео смотрите в конце новости).

Выпуск передачи, в котором приняла участие Дана, был посвящен зависимостям в шоу-бизнесе. Борисова призналась, что сама не так давно излечилась от наркотической зависимости и очень хорошо знает о пагубных привычках окружения.

Дана Борисова и Виталий Милонов обсудили "наркоманов" в российском шоубизе Скриншот видео (YouTube)

По мнению Даны, большинство медийных личностей не прошли бы тест на наркотики, если бы его устраивали перед съемкой каждой телепередачи.

"У нас сейчас на телевидении всех проверяют на коронавирус, но я бы с удовольствием заставляла звезд перед каждой съемкой сдавать анализ мочи, думаю, мы бы узнали много интересного", – рассказала Борисова, подразумевая пагубные пристрастия некоторых звезд.

По ее мнению, точно страдают наркозависимостью Настя Ивлеева и Элджей, Ксения Собчак, рэпер Моргенштерн, а также журналист Юрий Дудь, политик Алексей Навальный и другие. Артистка вспомнила также актера Михаила Ефремова, который недавно устроил смертельную аварию в Москве, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Как сообщал OBOZREVATEL, о наркозависимости Даны стало известно в апреле 2017 года. Об этом на всю страну рассказала ее мама в эфире программы "Пусть говорят".

Женщина предполагала, что на наркотики ее дочь подсадил продюсер Тима Брик, который умер в 2016 году. Позже Борисова прошла принудительное лечение в Таиланде. и заявила, что победила свою зависимость. Позже она подтвердила, что на наркотики ее подсадил именно Брик.