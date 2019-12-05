Ивлеева, Батрутдинов и другие: кого неожиданно пустили на пресс-конференцию Медведева

Ежегодная пресс-конференция премьер-министра России Дмитрия Медведева прошла в неожиданно новом формате.

Так, если слово раньше давали ведущим главных федеральных каналов, то в этом году на мероприятие пригласили и тех, кто раньше ни за что бы не смог туда попасть. Подробнее – в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Дмитрий Медведев кадр ТВ России

Так, если раньше вопросы главе правительства России задавали только ведущие основных федеральных каналов, то теперь слово неожиданно предоставили тем, кто раньше бы на такое мероприятие никогда бы не попал.

В частности, на пресс-конференции Медведева присутствовали представители множества развлекательных каналов.

Известная ведущая Анастасия Ивлеева представляла канал "Пятница".

Анастасия Ивлеева кадр ТВ России

Премьера России Ивлеева спросила о том, планируется ли закрыть Ютуб в России, на что Медведев ответил, что видеохостинг закрывать никто не собирается.

Присутствовал и шоумен Тимур Батрудтинов. Он представлял канал ТНТ. Артист отметил, что на разговор с премьером отправили его, поскольку в тандеме с Гариком Харламовым именно Батрутдинов исполняет роль Медведева.

"Правильно ли я вас понимаю, Тимур, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов?" – ответил ему Медведев.

Батрудтинов также попросил Медведева ответить, кто выигрывает в конкурентной борьбе за аудиторию – телевидение или интернет. На что глава правительства России ответил, что в силу специфики работы предпочитает следить за новостями в интернете. По его словам, по оперативности у интернета нет конкуренции. При этом, по его словам, глубина проникновения телевидения в России выше.

Тимур Батрудтинов кадр росТВ

Тимур Батрудтинов кадр росТВ

Пришла на пресс-конференцию Медведева и Юлия Михалкова, которая раньше играла в команде КВН "Уральские пельмени". Она представляла канал СТС.

Юлия Михалкова кадр ТВ России

От федеральных телеканалов России присутствовали журналистки Елена Спиридонова (НТВ), Елена Дашкуева ("Мир 24"), Елена Винник ("Первый канал").

Елена Винник кадр росТВ

Елена Спиридонова кадр росТВ

Елена Дашкуева кадр росТВ

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр России Дмитрий Медведев после того, как к нему в ноги упала женщина с просьбой о помощи, вышел к жителям и заявил, что "проблем всегда хватает".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!