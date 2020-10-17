Ивану Дорну – 32: почему певец из Украины стал персоной нон грата на родине

В субботу, 17 октября свое 32-летие отметил украинский музыкант Иван Дорн, который в последние годы преимущественно проживает в России.

Вокруг него развивалось достаточно много скандалов из-за концертов в РФ и его неоднозначных высказываниях об Украине, из-за чего он потерял часть аудитории в родной стране, а также подвергался действиям активистов, которые срывали его концерты украинских городах. OBOZREVATEL рассказывает, в какие скандальные ситуации попадал певец и почему в Украине многие считают Дорна персоной нон грата.

Интервью с Дудем

В 2017 году Иван Дорн сделал несколько скандальных заявлений в интервью с российским журналистом Юрием Дудем. В частности, интервьюер спросил, с чем связан резкий подъем украинской музыки в последнее время. Певец ответил, что это произошло на фоне "ссоры" между Украиной и Россией. Таким образом Дорн косвенно заявил о том, что отрицает агрессию РФ в Украине и войну на Донбассе.

"Когда случилась ссора двух собратьев, то все младшие братья сказали "нет" всему от старшего брата, хотим все свое. У нас все будет свое, и музыка тоже будет своя, соответственно, тогда ко всему украинскому начал расти интерес, он прям сильно, на фоне патриотизма естественно", – заявил Дорн.

Название войны с РФ "ссорой" ему не простили в сети. Это был первый "зашквар" певца, как писали многочисленные пользователи. Отметим, сам Дудь также был крайне удивлен формулировкой "ссора младшего и старшего братьев". Далее были слова об "украинцах и русских братьях". Журналист спрашивал у Дорна, когда "помирятся", по его мнению Россия и Украина?

— Скоро, оттепель уже начинается. Ты знаешь, почему это все? Потому что мы смотрим на то, что произошло у нас, и как все происходит, какая череда изменений происходила, сколько обещано и сколько выполнено… Изначально в революции есть один виноватый – это кто-то другой. А через время начинаешь понимать, что как все время защищаться революцией? Тем, что у нас все плохо, мы воюем, и ничего у нас не происходит из-за этого, как-то странно.

— Русские и украинцы — братья?

— Мне нравится так думать, да.

Ответы Дорна вызвали мощную волну критики в Украине. Многие его прежние фанаты указали, что таким образом Дорн окончательно выбрал для себя страну – Россию. Пользователи писали даже в постах "R.I.P. Дорн", мол, для них больше такого украинского певца не существует.

Выступление в Юрмале: как Дорн "сдал назад" перед Россией

Иван Дорн выступил на фестивале "Новая волна 2014" в Юрмале в футболке с изображением тризуба – национального герба Украины. Музыканты артиста вышли на сцену в такой же одежде. Дорн исполнил украиноязычную песню группы "Скрябін" "Танець пінгвіна". В конце композиции Иван вместе с музыкантами выкрикивал "Будьмо! Гей!". После выступления Дорн не сказал ни слова и молча покинул сцену. Кое-кто в зале аплодировал Ивану стоя, а кто-то приехал на конкурс с украинским флагом и развернул его во время выступления Дорна.

Для огромной аудитории российских телезрителей фестиваля поступок Дорна был неожиданным, в РФ яростно раскритиковали украинского певца. Спустя три года после его выступления в Латвии, в том же нашумевшем интервью с Дудем Дорн объяснил, что вышел с тризубом на сцену отнюдь не из-за своего патриотизма, а просто чтобы "потом никто не вонял".

"Мое выступление называется "не попасть впросак"... В 2014 году я согласился, тогда я еще был неустоявшийся артист… Мы поехали туда с "Танцем пингвина". Далее стал вопрос немножко острее, потому что началась подниматься вонь по поводу того, что наша участница из Украины надела какой-то триколор... Надо было что-то решать, поэтому я подумал, что надо ехать с украинской песней во-первых, чтобы нести культуру, раз уж такое дело. А во-вторых, подумал, что надо выйти с тризубом, чтобы по поводу костюма никто не вонял. Там я никому не сказал, что я выйду с костюмом", – отметил Дорн.

Скандал с Притулой и концерты в России

После начала боевых действий на Донбассе, Дорн продолжил выступать в России, и в Украине постоянно обращали на это внимание. В январе 2015 года известный телеведущий и волонтер Сергей Притула встал на защиту музыканта. По его словам, Иван Дорн активно помогал украинским военным. На деньги, которые давал Дорн, Притула купил военным "джип в АТО, оптику, шлемы".

"Деньги большие и, что важно, в валюте. Делалось все "тихо-ша", потому что расклад, когда человек зарабатывает "там", а помогает "здесь" всех удовлетворял. Всех, кроме "ура-патриотов"! Которые дружными рядами начали притеснять Ивана в соцсетях, мол, не патриот... Чего же хочет уважаемое общество? Чтобы артист вышел на сцену и кричал: "Путин – х**ло!"? Ну? И кому легче станет? Артист лишится гастролей. АТО лишится спонсора. Кто "закроет" финансовую дыру, которая образуется на его месте?" – писал тогда Притула.

В скандальном интервью с Дудем, Дорн от помощи бойцам открестился: он утверждал, что деньги давал на помощь пострадавшим от обстрела жителям Мариуполя. Интересно, что боевики обстреляли жилые районы города из "Градов" 24 января 2015 года, тогда как Притула говорил, что Дорн давал деньги еще осенью 2014 года. После заявления Дорна Притула удалил свой пост.

Смотрите интервью Ивана Дорна в проекте Юрия Дудя "вДудь":

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2019 года украинский музыкант Иван Дорн заявил, что решил завязать с карьерой певца и стать актером.