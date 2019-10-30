Иванке Трамп - 38 лет: самые откровенные фото дочери президента США

30 октября 2019 года 38 лет исполняется дочери президента США Иванке Трамп. Она родилась в 1981 году в Нью-Йорке в первом браке Дональда Трампа и модели чешского происхождения Иваны Зельничковой.

OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные фото Иванки Трамп.

Иванка Трамп

Иванка — выпускница школы Chapin School и колледжа Choate Rosemary Hall. Также она два года проучилась в Джорджтаунском университете, но в последующие годы была переведена в Пенсильванский университет, который окончила с отличием и степенью бакалавра в области экономики в 2004 году.

star-lives.ru

Дочь президента США начала свою карьеру в качестве фотомодели. Впервые она появилась на обложке журнала Seventeen в 1997 году. После этого она снималась для многих других журналов.

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Bazar

Сейчас Иванка занимается бизнесом. Также она помогала отцу в предвыборной кампании. Отметим, что на деловые мероприятия дочь Трампа любит появляться без белья.

Иванка Трамп в Белом доме (2018 год)

Иванка Трамп засветила грудь в Букингемском дворце

Иванка Трамп на Генассамблее ООН без белья

Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Иванка Трамп оконфузилась, назвав новоизбранного главу правительства Великобритании Бориса Джонсона в своем поздравлении премьер-министром "Соединенного Кингстона".

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