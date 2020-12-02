Иванка Трамп появилась в образе из масс-маркета и вызвала споры среди поклонников

Старшая дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка появилась на публике в наряде из масс-маркета, на который фанаты неоднозначно отреагировали.

Папарацци поймали ее возле собственного дома в Вашингтоне, пишет Daily Mail.

Так, женщина предстала в бежевом костюме бренда Zara, черной водолазке и туфлях на каблуке.

Также Трамп держала в руках сумку Dior за 5500 долларов (около 155 тысяч гривен).

Иванка Трамп появилась на публике в наряде из масс-маркета Daily Mail

Иванка Трамп появилась на публике в наряде из масс-маркета Daily Mail

Иванка Трамп появилась на публике в наряде из масс-маркета Daily Mail

В сети среди пользователей возникли споры. Одни восхитились образом Трамп, а другие – раскритиковали.

"И за этот наряд заплатили американцы", "Костюм выглядит как мусорный пакет", "Иванка такая стильная", "Милая и молодая женщина", "Она красивая и умная. Слишком плохие ненавистники не могут видеть дальше своей ненависти", – пишут в комментариях.

Иванка Трамп появилась на публике в наряде из масс-маркета Скриншот

Иванка Трамп появилась на публике в наряде из масс-маркета Скриншот

Иванка Трамп появилась на публике в наряде из масс-маркета Скриншот

Иванка Трамп появилась на публике в наряде из масс-маркета Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее школьная подруга дочери Дональда Трампа Иванки рассказала, что в юности девушка была очень заносчивой и зачастую вела себя по-хамски, а также не уважала тех, чей социальный статус был ниже, чем у ее семьи.