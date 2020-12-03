Иванка Трамп может уйти в политику – СМИ

В СМИ появилась информация, что старшая дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка планирует начать политическую карьеру. Она сможет участвовать в выборах или же работать в Республиканской партии.

Женщина может уйти в политику сразу после того, как истечет президентский срок ее отца. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По словам бывшего креативного директора компании Иванки Трамп Мариссы Велес Краксбергер, дочь действующего главы государства хотела бы стать женщиной-президентом.

Кроме того, если она с мужем Джаредом Кушнером переедет в Нью-Йорк, то сможет выдвинуть кандидатуру на место в Палату представителей Конгресса США от 12 округа штата Нью-Йорк.

Иванка Трамп может заняться политической карьерой 24 канал

Также экс-чиновник Белого дома рассказал, что Трамп производит хорошее впечатление на людей. И если бы она захотела баллотироваться или вести за собой партию, то американское общество "приняло бы ее с распростертыми объятиями".

Стоит отметить, что дочь действующего главы государства четыре года работала советницей президента. Сама она пока никак не комментирует эту информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее школьная подруга дочери Дональда Трампа Иванки рассказала, что в юности девушка была очень заносчивой и зачастую вела себя по-хамски, а также не уважала тех, чей социальный статус был ниже, чем у ее семьи.