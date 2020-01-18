Иван, Соломия и Устина: как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха

Уже более десяти лет прошло с того дня, когда в аварии в Киеве трагически погиб популярный украинский телеведущий Игорь Пелых.
Ему было на тот момент 35 лет. Ведущий был любимцем всей страны, больше всего запомнился программами "Галопом по Європах", "На свою голову" и "Лабіринт".
У Игоря Пелыха остались жена Александра Лозинская, с которой он еще в 90-х годах вел программу "Не все дома", и трое детей – Иван, Соломия и Устина. О том, как они выглядят, – далее в материале OBOZREVATEL.
Игорь Пелых с семьей
"Вести"
Игорь Пелых с сыном
"Дуся"
Так, старший сын Игоря Пелыха Иван родился в 2001 году, дочь Соломия – в 2003, Устина – в 2007.
У всех троих детей есть аккаунты в соцсетях. На странице Ивана Пелыха указано, что он учился в частной киевской школе "Афины", а на данный момент учится на кинооператора в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого.
instagram.com/ivanpelykh
instagram.com/ivanpelykh
instagram.com/solomiya_pelykh
Юноша встречается с девушкой по имени Мартина.
instagram.com/ivanpelykh
Второй ребенок Игоря Пелыха, Соломия Пелых, является воспитанницей национальной украинской скаутской организации "Пласт".
instagram.com/solomiya_pelykh
instagram.com/solomiya_pelykh
instagram.com/solomiya_pelykh
Соломія Пелих / facebook.com
Младшая, Устина Пелых, – еще школьница.
Устина Пелых в 2018 году
facebook.com/justyna.pelykh
Устина Пелых
facebook.com/sasha.lozinskaya.3
Напомним, популярный телеведущий Игорь Пелых погиб на 36-м году жизни 8 мая 2009 года около 5 часов утра в результате ДТП в Киеве на проспекте Победы, 82. Похоронен на Байковом кладбище рядом с родителями.
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