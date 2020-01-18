Главная Новости
18 января • обновлено в 05:51
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Иван, Соломия и Устина: как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха

1.3т
Читать материал на украинском

Уже более десяти лет прошло с того дня, когда в аварии в Киеве трагически погиб популярный украинский телеведущий Игорь Пелых.

Ему было на тот момент 35 лет. Ведущий был любимцем всей страны, больше всего запомнился программами "Галопом по Європах", "На свою голову" и "Лабіринт".

У Игоря Пелыха остались жена Александра Лозинская, с которой он еще в 90-х годах вел программу "Не все дома", и трое детей – Иван, Соломия и Устина. О том, как они выглядят, – далее в материале OBOZREVATEL.

Игорь Пелых с семьей

Игорь Пелых с семьей

"Вести"

Игорь Пелых с сыном

Игорь Пелых с сыном

"Дуся"

Новости
Водитель, из-за которого погиб Игорь Пелых, получил 9 лет

Так, старший сын Игоря Пелыха Иван родился в 2001 году, дочь Соломия – в 2003, Устина – в 2007.

У всех троих детей есть аккаунты в соцсетях. На странице Ивана Пелыха указано, что он учился в частной киевской школе "Афины", а на данный момент учится на кинооператора в Киевском национальном университете имени Карпенко-Карого.

Иван, Соломия и Устина: как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха

instagram.com/ivanpelykh

Иван, Соломия и Устина: как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха

instagram.com/ivanpelykh

Иван, Соломия и Устина: как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха

instagram.com/solomiya_pelykh

Юноша встречается с девушкой по имени Мартина.

Иван, Соломия и Устина: как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха

instagram.com/ivanpelykh

Новости
В центре Одессы авто разнесло ресторан: момент аварии попал на видео

Второй ребенок Игоря Пелыха, Соломия Пелых, является воспитанницей национальной украинской скаутской организации "Пласт".

Иван, Соломия и Устина: как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха

instagram.com/solomiya_pelykh

Иван, Соломия и Устина: как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха

instagram.com/solomiya_pelykh

Иван, Соломия и Устина: как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха

instagram.com/solomiya_pelykh

Иван, Соломия и Устина: как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха

Соломія Пелих / facebook.com

Младшая, Устина Пелых, – еще школьница.

Устина Пелых в 2018 году

Устина Пелых в 2018 году

facebook.com/justyna.pelykh

Устина Пелых

Устина Пелых

facebook.com/sasha.lozinskaya.3

Напомним, популярный телеведущий Игорь Пелых погиб на 36-м году жизни 8 мая 2009 года около 5 часов утра в результате ДТП в Киеве на проспекте Победы, 82. Похоронен на Байковом кладбище рядом с родителями.

Иван, Соломия и Устина: как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха

wikipedia.org

Иван, Соломия и Устина: как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха

Lichnosti.net

Иван, Соломия и Устина: как выглядят сегодня дети трагически погибшего ведущего Игоря Пелыха

Lichnosti.net

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о повзрослевших детях ушедших легенд: как выглядят наследники Михаила Круга, Виктора Цоя и Сергея Бодрова.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Родители и дети" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Родители и дети
Место
Украина Киев
Теги
авария ДТП шоу-бизнес звезды дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги