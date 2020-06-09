Иван Кожедуб родился 100 лет назад: топ-10 фактов о самом успешном летчике антигитлеровской коалиции

В понедельник, 8 июня, исполнилось ровно 100 лет с того дня, когда родился украинский летчик-истребитель Иван Кожедуб – самый успешный летчик-ас не только авиации СССР времен Второй мировой войны, но и в целом Антигитлеровской коалиции.

Трижды Герой Советского Союза, маршал авиации, на его счету – 64 воздушные победы. К столетию со дня рождения Ивана Кожедуба OBOZREVATEL предлагает узнать топ-10 фактов о знаменитом украинце (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Иван Кожедуб ua-reporter.com

1. В 1941-1942 годах Иван Кожедуб был старшим сержантом, инструктором полетов в Чугуевском летном училище. Чтобы отправиться на фронт, он написал 15 рапортов с соответствующей просьбой.

2. На фронт осенью 1942 года его отправляли с гауптвахты, куда он часто попадал из-за нарушения дисциплины. Когда оформляли документы, Иван сказал начальнику училища: "Вы обо мне еще услышите!". В ответ ему было сказано: "Иди, немцы с тебя стружку снимут".

Иван Кожедуб шел на фронт с гауптвахты istpravda.com.ua

3. Асом Кожедуб стал не сразу. Для того, чтобы сбить свой первый самолет, ему понадобилось 40 боевых вылетов. Лишь на 40-м боевом вылете 6 июля 1943 года он сбил свой первый самолет – немецкий пикировочный бомбардировщик Ju 87. На следующий день он сбил еще один самолет, а 9 июля – два немецких истребителя Bf 109.

4. Кожедуб считал себя одним из учеников советского летчика-аса Александра Покрышкина и говорил, что использует его методику ведения воздушного боя. При этом Кожедуб превзошел своего учителя по результативности.

Иван Кожедуб – трижды Герой СССР wikipedia.org

Иван Кожедуб ни разу не был сбит за всю войну istpravda.com.ua

5. За всю войну Иван Кожедуб ни разу не был сбит. Он считается лучшим асом авиации союзников. Так, британец Мармедюк Петтл одержал 50 воздушных побед, американец Ричард Бонг – 40, француз Пьер Клостерманн – 33, канадец Джордж Берлинг – 31, поляк Станислав Скальский – 18. Кожедуб стал трижды Героем СССР. Кроме него, трижды этой награды удостоились только Покрышкин и Буденный, четырежды – Жуков и Брежнев.

6. По рассказам, начальник училища долго не хотел размещать фамилию "нарушителя дисциплины" на доске почета и тянул до тех пор, пока Кожедуб не получил вторую Золотую Звезду.

Иван Кожедуб считается лучшим асом авиации союзников uinp.gov.ua

7. У Ивана Кожедуба было 330 боевых вылетов, 120 воздушных боев, 64 сбитых вражеских самолета и два случайно сбитых американских. Его эффективность – примерно 0,57 (коэффициент полезного действия). В каждом втором боевом вылете он сбивал самолет.

8. Кожедуб летал на советских самолетах Ла-5, Ла-5ФН и Ла-7. Это была хоть и устаревшая, но довольно удачная модель, которая на малых и средних высотах, где главным образом сбивалась советская авиация, была значительно лучше немецких самолетов.

9. Во время Корейской войны 1950-1953 годов Иван Кожедуб командовал авиадивизией. После войны в Корее и окончания Военной академии Генерального штаба в 1956 году он еще несколько лет командовал авиацией Ленинградского и Московского военного округов. Это были довольно престижные военные должности в СССР.

10. Иван Кожедуб умер в возрасте 71 года у себя на даче от сердечного приступа. Это было 8 августа 1991 года. А 26 декабря 1991 года была принята декларация о прекращении существования СССР.

Памятник Ивану Кожедубу в Киеве wikipedia.org

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