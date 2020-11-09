Иван Дорн о политических амбициях: Зеленский не был 'прошарен' для должности президента

Известный украинский певец Иван Дорн рассказал, что ему хотелось бы ближе познакомиться с действующим президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, с главой государства он пересекался всего один раз. Об этом он заявил в новом выпуске YouTube-проекта "Осторожно, Собчак" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я убираю мусор и в Украине, и России – мы от этого никуда не денемся. Я по этому поводу не парюсь. Я так жалею, что не был тепло знаком с Зеленским. Мы всего один раз пересекались, когда я был в составе группы "Пара нормальных". Я бы с удовольствием стал министром культуры или омбудсменом по экологии", – сказал певец.

Артист считает, что на такие должности должны назначать более компетентных людей.

"Я еще не прошарен для такой должности, но и Зеленский был непрошареным для должности президента", – отметил звезда.

Также Дорн добавил, что WWF (Всемирный фонд дикой природы, – ред.) отказался сотрудничать с ним в экологическом проекте для Киева из-за того, что он уже входит в состав этой же организации в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный украинский певец Иван Дорн рассказал, в каком доме живет вместе со своей семьей.