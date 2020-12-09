Иван Дорн написал музыку для новой версии российского мультфильма "Ну, погоди!"

В новых сериях российского мультфильма "Ну, погоди!" прозвучат композиции украинского певца Ивана Дорна. Он специально написал музыку для ленты.

Об этом в интервью телеканалу "НТВ" рассказала председатель правления студии "Союзмультфильма" Юлиана Слащева. Она заявила, что в новой версии мультфильма должна звучать современная музыка.

"Музыку для серий "Ну, погоди!" написал Иван Дорн. Он не блогер, но это совсем современная музыкальная культура", – рассказала Слащева.

Озвучат современных Зайца и Волка российские юмористы – Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев. Также уже известно, как будут выглядеть любимые персонажи детства в новой версии. У Зайца будет стильная прическа, штаны с кедами и футболкой поло, а также смарт-часы. А современного Волка в новой версии одели в майку, спортивные штаны и кроссовки.

Напомним, что над перезапуском "Ну, погоди!" начали работать в 2020 году. В нем также появятся новые герои: барсук Тим, ежик Шу и косуля Уля. Всего будет 52 серии. Дата премьеры запланирована на конец декабря 2020 года.

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