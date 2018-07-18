Испугалась? Жена Трампа удивила выражением лица после разговора с Путиным 

В сети активно обсуждают видео с первой минуты встречи американского президента Дональда Трампа с главой РФ Владимиром Путиным в Хельсинки.

Пользователи обратили внимание на выражение лица супруги лидера США Мелании Трамп после рукопожатия президентов, на котором резко пропала улыбка.

Она буквально застыла после того, как обменялась несколькими словами с Путиным.

"Это выражение лица, которое воплощает состояние политических отношений между двумя лидерами", - предположили юзеры.

"Словно посмотрела в глаза злу", "Из-за ее взгляда у меня озноб", - добавили пользователи Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 июля в Хельсинки прошла встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, после чего лидеры дали совместную пресс-конференцию. Трамп назвал встречу прорывом в отношениях.